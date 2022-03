Megőrizte a divatmárkák közötti első helyét a Nanushka

A magyar márka a 2020-as világszintű korlátozások és annak hatásai ellenére is nagy mértékű növekedést ért el, mellyel a rangos 157. helyezést érte el az idei listán.

Páratlan teljesítménynek számít, hogy továbbra is listavezető helyen szerepelhetünk az európai divatmárkák között. Jól tükrözi azt, hogy a Nanushka márka értékei kiemelkedően jól rezonálnak vásárlóinkkal a dinamikusan változó társadalmi helyzetekben is, hiszen egy majdnem 40%-ot zuhanó piacon is növekedni tudtunk. Az is nagy szó, hogy a Vanguards csoport nemzetközi divatipari szakemberekből álló csapata már másfél évvel megalakulását követően ilyen kiváló eredményeket tud felmutatni.

– mondta a lista kapcsán Baldaszti Péter, a Nanushka International Zrt. igazgatóságának elnöke és a Vanguards csoport társalapítója.