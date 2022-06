Veszélyes lehet a Grimsö-vírus? Svédországban egy újfajta koronavírust azonosítottak

A járványok terjedésében egyre nagyobb szerepük lehet a rágcsálóknak

A vöröshátú erdei pocok Európában a leggyakrabban előforduló rágcsálók közé tartozik. A pockok viszonylag gyakran találkoznak az emberekkel, főként, amikor menedéket keresve a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt az épületekben húzzák meg magukat.

Az erdei pockok így könnyen bevihetnek a háztartásba olyan kórokozókat, amivel növelhetik a fertőzések esélyét és annak a kockázatát, hogy a betegség átterjedjen az emberekre. Figyelembe véve az éghajlatváltozást és az élőhelyek pusztulását, minden esély megvan arra, hogy az erdei pockokkal való interakciónk a jövőben csak fokozódni fog.

A rágcsálók által hordozott kórokozók olyan ismert megbetegedésért is felelősek, mint a vérzéses láz.

Óvatosságra inti a kutatókat a vöröshátú erdei pockokban felfedezett vírus

Lundkvist és munkatársai már a Covid–19-világjárvány kitörése előtt vizsgálták a pockok vadvilágát, hogy jobban felkészüljenek a vírusok terjedésére. A svéd kutatócsapat 2015 és 2017 között 450 vadon élő pockot vizsgáltak meg a Stockholmtól nyugatra fekvő Grimsönél.

A szakértők a rágcsálókat koronavírustesztnek vetették alá, és megállapították, hogy a béta-koronavírusok a minták 3,4 százalékában van jelen.

A béta-koronavírusok általában a denevérek és a rágcsálók körében jellemző, az emberekre átterjedve pedig megfázást és légúti megbetegedéseket okozhat.

A vöröshátú erdei pockokban felfedezett vírus még nem terjedt át az emberekre, azonban a kutatók kiemelték, hogy „ha a Covid–19 megtanított nekünk valamit, akkor az az, hogy fokozott felügyeletre van szükségünk a vadon élő állatok betegségeivel kapcsolatban, hogy megelőzzük a további járványokat.”

Grimsö-vírusnak nevezték el azt a koronavírust, melyet a svédországi vöröshátú pocokban fedeztek fel. Európában a leggyakrabban előforduló rágcsálók közé tartozik a vöröshátú erdei pocok, ráadásul menedéket keresve gyakran keresztezik az emberek lakóhelyét is. A rágcsálók által hordozott kórokozók olyan ismert megbetegedésért is felelősek, mint a vérzéses láz. (Fotó: Flickr)

Az uppsalai kutatók az elmúlt három évben a Grimsö-vírus több törzsét is kimutatták az erdei pockok populációjában. Ráadásul a vírus különböző típusai már Európa más részein is elterjedtek a rágcsálók között. Franciaországban, Németországban és Lengyelországban is azonosították ezt a vírust az állatokban.

A szakértők szerint a Grimsö-vírus változatossága egy rossz jel, ami arra utal, hogy a vírus könnyen alkalmazkodik új vírushordozókhoz és élőhelyekhez.

A vöröshátú erdei pocok az egyik leggyakoribb rágcsálófaj Svédországban és Európában. Eredményeink azt mutatják, hogy a Grimsö-vírus széles körben jelen vannak az erdei pockok populációjában

A szakértők hangsúlyozták, hogy a friss eredmények ismét megerősítik, hogy mennyire fontosak a vadon élő állatok átfogó virológiai megfigyelései.