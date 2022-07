Vega, vegán, vegetáriánus ételek: Franciaország új szabványt állít fel

Egy gasztronómus filmkánonja sem teljes az 1987-es Babette lakomája nélkül. A 19. század végén játszódó film egy Párizsból menekült nő történetét mutatja be, aki az őt befogadó dán házigazdáinak úgy hálálja meg vendégszeretetüket, hogy lottónyereményéből az egész dán városka számára pazar búcsúvacsorát készít, amely francia ízvilágával messze felülmúlja a lakosság korábbi puritán étrendjét.

A film egyik kulcsjelenetében Babette számos olyan ételt készít, amelyek láttán esetleg a vegán és vegetáriánus nézők megborzonganak. Ilyen fogások például a teknősleves vagy a cailles en sarcophage (fürj leveles tésztahéjban, libamájjal és szarvasgombaszósszal), melynek receptjét a The New York Times tette híressé.

Ez a régi film kiválóan bemutatja, hogy a történelmi francia konyha központi fogásait mindig is a változatosabbnál változatosabb húsételek képezték.

Ennek ellenére a növényi alapú élelmiszereket is tárt karokkal fogadja az ország, ráadásul a növényalapú ételek piacára idén októberben elsőként belépő uniós tagállamként különleges rendelkezést hoztak.

Franciaország megtiltja a hús megnevezést a növényi alapú élelmiszereken

Franciaország lesz az első olyan ország az EU-ban, amely megtiltja a növényi alapú élelmiszerek előállítóinak, hogy termékeiket hal, hús, steak, kolbász és hasonló szavakkal jelöljék – derül ki a szervezet csütörtöki közleményéből. 2022 októberétől nem lehet a húshoz és halhoz hagyományosan kapcsolódó ágazatspecifikus terminológiát használni olyan termékek megjelölésére, amelyek nem tartoznak az állatvilágba, és amelyek lényegében nem összehasonlíthatók – olvasható a rendeletben. A lépés a tej, a vaj és a sajt kifejezések európai szintű betiltását követi az alternatív tejtermékeken.

Vegyünk búcsút a hús címkétől!

A növényi alapú címkék egyértelműbbé tételével Franciaország azt reméli, hogy egy kicsit nagyobb átláthatóságot biztosít a fogyasztóknak, ami még az eladásokat is befolyásolhatja – írja a The National. Kiderült, hogy az élelmiszercímkék nagy hatással vannak a vásárlók döntéseire. A Metro UK által idézett Meatless Farm and Brakes felmérése szerint a megkérdezett fogyasztók több mint fele a növényi alapú kifejezést részesítette előnyben a vegán helyett, amikor húsmentes fehérjeterméket vásárol.

