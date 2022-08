Miért esznek húst egyes növények?

A Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) folyóiratban publikált közlemény részletesen leírja, miként áramlik a kalcium dinamikus módon a húsevő növények leveleinek sejtjeiben az élő prédarovar érintésének hatására. A kalciumszint változása idézi elő – feltehetőleg egy eredendően a védekezést szolgáló hormon fokozott termelésén keresztül – azokat a levélmozgásokat,

amelyek a zsákmány elfogásához vezetnek.

Az eredmények bővítik a növények és környezetük közötti kölcsönhatásról felhalmozott tudományos ismereteinket.