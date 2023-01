Három amerikai nukleáris létesítmény ellen is hackertámadást indítottak

Néhány hónap alatt három amerikai nukleáris létesítményt is célba vettek tavaly ősszel orosz hackerek – közölte az MTI.

Mint írták:

a Hideg Folyó nevű csoport a brookhaveni, az argonne-i és a Larence Livermore nemzeti laboratóriumot célozta meg: kamu belépési oldalakat hoztak létre, majd azon keresztül atomtudósokat bombáztak levelekkel, hogy adják meg a belépési kódjaikat.

Az esetre a Reuters hírügynökség hívta fel a figyelmet, amely öt kiberbiztonsági szakértővel vizsgálta meg az ügyet.

A Reuters újságíróinak nem sikerült megtudniuk, hogy a hackerek sikerrel jártak és azt sem, hogy miért épp ezeket a laborokat vették célba. A nukleáris létesítmények vagy nem reagáltak, vagy megtagadták a válaszadást. Az egyik az amerikai energiaügyi minisztériumhoz irányította az újságírókat, de ott szintén annyit közöltek, hogy nem válaszolnak.

A Hideg Folyó az ukrajnai invázió kezdete óta támadja Kijev szövetségeseit, elsősorban a nyugati kormányok hivatalos szerveit. A három amerikai létesítmény elleni támadás akkor kezdődött, amikor a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) munkatársai az oroszok által megszállt ukrajnai atomerőműveket ellenőrizte.

Az orosz hackerek támadásaira már a háború elején felhívták a figyelmet a NATO-tagállamok, de a techóriások közül is voltak, amelyek bizonyítékot találtak a támadásokra. A Hideg Folyó eddig is ismert volt már a hatóságok számára, májusban az ő embereik törtek be és szivárogtattak ki több emailt a brit hírszerzés korábbi vezetőjétől, de civil szervezeteket is tőrbe csaltak már.

A Reuters a nyomozása során eljutott egy 35 éves orosz szoftverfejlesztőhöz, egy bizonyos Andrej Korinyecshez, aki a Moszkvától 1400 kilométerre található Sziktivkarban él. A hozzá tartozó emailcímekről indították a Hideg Folyó több támadását is. Korinyecs a Reutersnek elismerte, hogy hozzá tartoznak a fiókok, de tagadta, hogy ő állna a Hideg Folyó mögött. Ennek ellenére a hírügynökség több bizonyítékot is talált más szakértők segítségével, amely a kapcsolatot egyértelművé teszi.