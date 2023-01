Kevés van belőle, ezért olyan drága

Űrkikötő a sarkkörön túl Megnyílt az első, műholdak felbocsátásával foglalkozó űrkikötő az Európai Unió kontinentális területén. A létesítmény Svédország északi részén, Kiruna közelében található az Esrange Űrközpontban – írta az MTI. A fejlesztés során három indítóállás és az ezekhez tartozó gigantikus hangárok készültek el, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy több hordozórakétát is elhelyezhessenek itt. A létesítmény több más európai projekttel versengett az elsőségért. A svéd űrkutatási hivatal (SSC) tájékoztatása szerint a Francia Guyana területén, Kourouban található euró­pai űrkikötő tevékenységét fogja kiegészíteni. Az első műholdat 2023 végén bocsáthatják fel. Az Európai Űrügynökség (ESA) korábban az oroszországi Pleszeck űrrepülőterét is használta műholdak felbocsátására, az Európai Unió azonban az ukrajnai háború miatt úgy döntött, hogy csökkenti orosz kitettsé­geit. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szerint a jelenlegi geopolitikai helyzet megmutatta, mennyire fontos, hogy az Európai Unió hozzáférjen a világűrhöz. – Az Egyenlítőhöz közeli pályán keringő műholdak esetében – ezeknél szükség van egy kelet–nyugati irányú sebességkomponensre, amiben segít a Föld forgása – hasznos, ha az űrkikötő minél közelebb van az Egyenlítőhöz, hiszen annál nagyobb a kezdő kerületi sebesség. Bőven vannak viszont olyan típusú műholdak, amelyek poláris pályára kerülnek, vagyis nagyjából az egyenlítői síkra merőlegesen keringenek – tájékoztatott Frey Sándor, az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa. Jellemzően ilyenek a földmegfigyelő vagy kémműholdak, mert erről a pályáról az egész Föld felszínét fel lehet térképezni bizonyos időközönként. Ezeknél pedig nincs jelentősége, hogy honnan indítják. (Az oroszországi Pleszeck is magas szélességen fekszik, innen is jellemzően magas pályahajlású műholdakat indítanak.) Így egy északi starthely valóban jól kiegészíti az Egyenlítőhöz közeli Kourou űrközpontot.