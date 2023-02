Drasztikus változás lép életbe Amszterdam vörös lámpás negyedében

Hamarosan tilos lesz cannabist szívni az utcán Amszterdam vörös lámpás negyedében a város új szabályozásának értelmében – közölte a BBC.

A holland főváros ismert az úgynevezett cannabiskávézóiról is, amelyek évente több millió turistát vonzanak. A helyiek azonban panaszkodtak, hogy vonzzák az utcai dílereket, és hogy a kábítószer- és alkoholfogyasztás növeli a bűnözést.

Az új törvények május közepétől lesznek érvényesek, céljuk, hogy a lakosság életminőségén javítsanak, sokan ugyanis régóta panaszkodnak a turisták által okozott fennakadások miatt – értesült a lap.

A helyi média arról számolt be, hogy a városi tanács szinte minden tagja támogatta az intézkedések bevezetését. Csütörtöki gyűlésük után bejelentették, hogy az éttermeknek és bároknak pénteken és szombaton hajnali 2 óráig be kell zárniuk, és hajnali 1 óra után nem engednek be új látogatókat a városrészbe.

Jelenleg csütörtöktől vasárnapig 16 óra után tilos alkoholt árusítani a negyed üzleteiben, italboltjaiban és kávézóiban. Májustól azonban a teljes időszak alatt rejtve kell tárolniuk az italokat, a kirakatokból eltávolítva – közölte a lap.

A jelenlegi holland törvények szerint a kábítószer birtoklása, előállítása vagy forgalmazása bűncselekménynek minősül, azonban él náluk a „tűrési politikának” nevezett jelenség, amely lehetővé teszi, hogy a kávézók szigorú feltételekkel áruljanak cannabist. Az egyik ilyen feltétel az, hogy a kávézók ne okozzanak kellemetlenséget, továbbá azt is elrendelte a kormány, hogy ezzel ne vonzzák a külföldi drogfogyasztókat – írták.

Az új törvények bevezetésével párhuzamosan az amszterdami tanács tavasszal maradj távol kampányt indít a fővárosban drog-, alkohol- és szexuális céllal odautazó turisták távol tartása érdekében.