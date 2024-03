Ma ünnepli születésnapját a Kincs, ami nincs Anuluja – így néz ki most

Március 5-én ünnepli 87. születésnapját Sal Borgese, a Bud Spencer-és Terence Hill-filmek egyik visszatérő mellékszereplője – emlékeztetett az egyik legnagyobb rajongói oldal. Az olasz színész életrajza szerint a páros nyolc filmjében tűnt fel. Legemlékezetesebb szerepei:

...az és megint dübe jövükben ő az egyik rosszfiú, Ninfas. Hozzá fűződik a jól ismert mondat: „bunkó vagy, Bugsy!”

Illetve talán még emlékezetesebb, hogy a Kincs, ami nincs című filmben ő játssza az együgyű bennszülöttet, Anulut.

Érdekesség, hogy a filmben parádés lett Anulu szinkronizálása. A 2018-ben elhunyt Jászai Mari-díjas színész, Székhelyi József kölcsönözte a hangját Sal Borgesének. Egy interjúban elárulta, hogy a munka során teljesen improvizált, a szövegben csak x-ek szerepeltek, tehát nem volt megírva, mit kell mondania. Habár a magyar verzió is zseniális, érdemes megnézni az eredeti olaszt is, amelyben Sal Borgese is remekül alakít.

Feltűnt még például Terence Hill oldalán a Szuperzsaruban Paradicsomként, illetve 2000-ben és 2006-ban a Don Matteo című sorozatban ugyancsak vendégszerepelt.