Van itt néhány dolog, ami ronthatja az érettségizők teljesítményét

Azt javasolta, próbáljunk meg minél több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, figyeljünk oda a napi folyadékbevitelünkre, a szénhidrátok közül pedig igyekezzünk azokat választani, amelyek nem tartalmaznak sok cukrot. Beszélt arról is, hogy vannak tápanyagok, amelyek segíthetik a gondolkodást, így

például az omega-3 zsírsavak, vagy mondjuk a magas kakaótartalmú étcsokoládéban található antioxidánsok.

Felhívta azonban a figyelmet arra is, nagyon fontos, tartsuk a mértéket. Kitért az ilyen esetekben rendkívül népszerű kávéra is, amelyből az Egészségügyi Világszervezet (WHO) napi három-négy csészét javasol. Azonban itt is van egy hasznos kis trükk.

Bodor Zsanett szerint érdemes a teát és kávét felváltva fogyasztani, a koffein ugyanis lassabban szívódik fel a teában található csersav miatt, ami azt jelenti, hogy az élénkítő hatása tovább tart. A mértéktelenség azonban itt is galibát okozhat – figyelmeztetett, hiszen erős szívdobogás, fejfájás, álmatlanság is jelentkezhet.