serpenyőtojáskonyhavaj

Meglepő! Ha így készíti a tükörtojást, soha többé nem folyik szét a sárgája

A tükörtojás akkor jó, ha a fehérje mindenhol szilárd, a sárgája pedig egyben van – ez tény.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 09. 29. 18:24
A tükörtojás akkor jó, ha a fehérje mindenhol szilárd, a sárgája pedig egyben van – ez tény. Ahogy az is, hogy amilyen egyszerűen hangzik, olyan nehezen kivitelezhető, hiszen a tojássárgája roppant könnyen kihasad, és a forró serpenyőben egy pillanat alatt megsül. Ezt a bosszantó bakit kerülheti el ezzel a trükkel!  A Mindmegette megmutatja!

tükörtojás
A tükörtojás akkor jó, ha a fehérje mindenhol szilárd, a sárgája pedig egyben van – ez tény  (Fotó: Shutterstock)

A tojásételek elkészítése többnyire borzasztó egyszerű – kivéve talán a buggyantott tojást, ami egy több lépésből álló, némi kézügyességet is igénylő feladat –, de mindegyiknél van egy apró lépés, amit ha figyelmen kívül hagy, bizony katasztrofális is lehet a végeredmény. Itt van például a tükörtojás: az ember felüti a tojást, bele a leheletnyi forró zsiradékkal kikent serpenyőbe, ám ha nem vagyunk elég ügyesek, vagy nem elég friss a tojás (ami miatt elvékonyodhat a sárgája körüli hártya), bizony a héj könnyedén kiszakíthatja azt, és akkor a sárgája egyenletesen elterülve, a fehérjével együtt szépen megszilárdul. Egyetlen apró trükkel azonban jó eséllyel megelőzhető a bajt!

Ez a trükk pedig nem más, mint hogy a tojásokat egyesével egy széles, nem túl mély csészébe vagy tálkába kell ütni, és innen önteni a serpenyőbe. Ezzel nemcsak a sárgája kiszakadását kerülheti el, de azt is, hogy aprócska héjdarab vagy éppen záptojás kerüljön az edénybe.

További tippek a tökéletes tükörtojáshoz:

  • Tükörtojás elkészítéséhez a legjobb egy öntöttvasból készült, jól kiégetett darab. (Ki ne dobja a nagyiét!) A tapadásmentes bevonattal ellátott serpenyő nagy előnye, hogy egyszerűen a tányérra lehet csúsztatni belőle az elkészült tükörtojást. Lehetőleg vastag aljút használjon!
  • Süsse a tojást semleges ízű olajban, ha ropogósan szereti, mert az magasabb hőfokra hevíthető, mint a vaj. Az utóbbi viszont finom vajas ízt kölcsönöz. Kipróbálhatja az indiai konyha által előszeretettel alkalmazott tisztított vajat (ghít) is. Ez nem ég meg olyan könnyen sütés közben, mint a normál vaj. (Házilagos készítéséhez alacsony hőfokon, lassan olvasszon fel egy nagyobb adag vajat, és közben kanállal kapja le a habját. Végül öntse az aranysárga vajzsírt apró lyukú vagy konyhai papírtörlővel kibélelt szűrőbe, és hagyja lecsepegni egy befőttesüvegbe. Évekig eláll.)

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

