Meglepő! Ha így készíti a tükörtojást, soha többé nem folyik szét a sárgája

A tükörtojás akkor jó, ha a fehérje mindenhol szilárd, a sárgája pedig egyben van – ez tény. Ahogy az is, hogy amilyen egyszerűen hangzik, olyan nehezen kivitelezhető, hiszen a tojássárgája roppant könnyen kihasad, és a forró serpenyőben egy pillanat alatt megsül. Ezt a bosszantó bakit kerülheti el ezzel a trükkel! A Mindmegette megmutatja!

A tükörtojás akkor jó, ha a fehérje mindenhol szilárd, a sárgája pedig egyben van – ez tény (Fotó: Shutterstock)

A tojásételek elkészítése többnyire borzasztó egyszerű – kivéve talán a buggyantott tojást, ami egy több lépésből álló, némi kézügyességet is igénylő feladat –, de mindegyiknél van egy apró lépés, amit ha figyelmen kívül hagy, bizony katasztrofális is lehet a végeredmény. Itt van például a tükörtojás: az ember felüti a tojást, bele a leheletnyi forró zsiradékkal kikent serpenyőbe, ám ha nem vagyunk elég ügyesek, vagy nem elég friss a tojás (ami miatt elvékonyodhat a sárgája körüli hártya), bizony a héj könnyedén kiszakíthatja azt, és akkor a sárgája egyenletesen elterülve, a fehérjével együtt szépen megszilárdul. Egyetlen apró trükkel azonban jó eséllyel megelőzhető a bajt!