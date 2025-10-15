közel-keletBarack ObamaGeorge W. Bush

Háború az árnyékban – Mennyire ismeri Amerika közel-keleti háborúit?

Az Egyesült Államok évtizedeken át meghatározó szereplője volt a Közel-Kelet politikai és katonai konfliktusainak – a „terror elleni háborútól” Irak megszállásáig. De vajon mennyire ismertek a kulisszák mögötti döntések, az elnökök stratégiái és a háborúk valódi indokai? Ez az öt kérdésből álló kvíz próbára teszi a geopolitikai tájékozottságot a modern történelem egyik legösszetettebb térségében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 5:00
Fotó: SSG Adam Mancini Forrás: Wikipedia
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik évben indította meg az Egyesült Államok az inváziót Irak ellen Szaddám Huszein rezsimje megdöntésére?

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

