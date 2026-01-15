Folynak erre, folynak arra

gyógyszerész

„Ez nagyjából olyan, mintha az aluljáróban vennénk heroint” – Pető Botond a peptidekről és a feketepiaci teljesítményfokozókról

Peptidek, SARMs, vegyületek – egyre több fiatal találkozik ezekkel az interneten könnyen beszerezhető szerekkel, miközben sokan nincsenek tisztában azzal, pontosan mik is ezek, miért illegális a kereskedelmük, és milyen súlyos egészségügyi következményekkel járhat a használatuk.