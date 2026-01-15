Folynak erre, folynak arra

Sajnos, jelentős folyóink nagy része nem Magyarországon ered. De tudja-e, honnan érkeznek hozzánk, esetleg már hajózott is rajtuk? Itt az idő kipróbálnia magát, hogy mit tud róluk!
Üvegbe zárt világ – Mennyit tud az ónos esőről?
Az ónos eső nem „csak” egy téli csapadékfajta: különleges időjárási helyzet kell hozzá, és komoly veszélyeket is rejthet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!