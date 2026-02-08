Mutatjuk a házi készítésű téli fagyi titkos receptjét

A téli fagyi bolti verziója tényleg lehetne jobb, na de a házi változat annyira jó, hogy ha megkóstolja, garantáltan megváltozik a véleménye! - olvasható a Mindmegette cikkében.

A téli fagyi régóta velünk van. Sok, kisebb élelmiszerboltban még ma is kapható, ám vadászni kell rá, ha az emberre rátör a nosztalgia és szeretné felidézni a gyerekkori ízeket. Sajnos az idő megszépíti az emlékeket, és a fagyitölcsérbe töltött, csokiréteggel lezárt habos-kakaós krém ma már korántsem olyan jó, mint egykor.

A téli fagyi receptje, ami kenterbe veri a bolti édességet

A téli fagyi kis túlzással egy utast ellátó roló, csak a formája más. Mindkettőben édes ostyaréteg közé kerül a kakaós párizsi krém, és az egészet a végén még megbolondítják olvasztott csokoládéval is. Ennyi. Habár ostyát is lehet sütni otthon, de pár helyen kereskedelmi forgalomban is kapható fagyitölcsér (például az Aldiban az állandó kínálat része), de cukrászdákban és fagyizókban is tudunk venni. Ha ez megvan, már semmi sem állhat az utunkba.