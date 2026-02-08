téli fagyiházimindmegette

Mutatjuk a házi készítésű téli fagyi titkos receptjét

A téli fagyi az a retro édesség, amit vagy szeret valaki, vagy képtelen megenni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 9:16
A téli fagyi bolti verziója tényleg lehetne jobb, na de a házi változat annyira jó, hogy ha megkóstolja, garantáltan megváltozik a véleménye! - olvasható  a Mindmegette cikkében.

A téli fagyi régóta velünk van. Sok, kisebb élelmiszerboltban még ma is kapható, ám vadászni kell rá, ha az emberre rátör a nosztalgia és szeretné felidézni a gyerekkori ízeket. Sajnos az idő megszépíti az emlékeket, és a fagyitölcsérbe töltött, csokiréteggel lezárt habos-kakaós krém ma már korántsem olyan jó, mint egykor. 

A téli fagyi receptje, ami kenterbe veri a bolti édességet

A téli fagyi kis túlzással egy utast ellátó roló, csak a formája más. Mindkettőben édes ostyaréteg közé kerül a kakaós párizsi krém, és az egészet a végén még megbolondítják olvasztott csokoládéval is. Ennyi. Habár ostyát is lehet sütni otthon, de pár helyen kereskedelmi forgalomban is kapható fagyitölcsér (például az Aldiban az állandó kínálat része), de cukrászdákban és fagyizókban is tudunk venni. Ha ez megvan, már semmi sem állhat az utunkba.

Annak érdekében, hogy a párizsi krémet szépen bele tudjuk tölteni a tölcsérbe, érdemes azt habzsákból adagolni az ostyákba. A házi téli fagyi ezzel szinte kész is. Hagyhatjuk lezáratlanul, de fantasztikus lesz a végeredmény, ha olvasztott csokoládéval fedjük be a krémet. Az elkészült édességekre került csokimázat hűtőbe téve hagyjuk megkötni és kész is a fantasztikus téli fagyi.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (FOTÓ: KLIMES TAMÁS / MINDMEGETTE)

 

 

