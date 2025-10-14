Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Semmelweis HELPegészségügybetegségapplikáció

Amikor nem tudja, mit jelentenek a tünetei, ez a magyar applikáció gyorsan segít

Van, amikor a test jelez, de az ember nem tudja, mitévő legyen. Hívjunk mentőt? Menjünk ügyeletre? Várjunk még? Egy magyar fejlesztés most megadja a választ – az ön zsebében.

Bogos Zsuzsanna
2025. 10. 14. 12:52
Az ingyenes Semmelweis HELP app, hogy mindig tudja, mit tegyen
Egyszerű használat, nagy segítség: Semmelweis HELP Fotó: Kónya Zsolt Forrás: https://semmelweis.hu/
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pontosan egy évvel ezelőtt vált elérhetővé a Semmelweis Egyetem ingyenes tünetellenőrző alkalmazásának felnőttek számára készült változata. A Semmelweis HELP célja egyszerű, de annál fontosabb: 

segít eldönteni, hogy egy-egy tünet vagy panasz esetén orvoshoz kell fordulni, vagy elegendő az otthoni megfigyelés, enyhítés.

Az egészségügyi alkalmazás felnőtt háziorvosi, gyermekgyógyászati, szemészeti, szülészet-nőgyógyászati kérdésekben kínál tanácsokat az otthoni tünetenyhítéshez, de használható vészhelyzetben és baleseteknél is. A rendszer mindezt megbízható források alapján, közérthetően és gyorsan végzi el.

(Forrás: https://semmelweis.hu/)

 

A Semmelweis HELP-ben megtalálható tartalmak hiteles forrásból származnak, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is hitelesített, illetve fontos visszajelzés, hogy szakmai szervezetek – a Magyar Orvosi Kamara, a Házi Gyermekorvosok Társasága és az Országos Mentőszolgálat – is ajánlják az applikációt. A Semmelweis Egyetem tünetellenőrző applikációja ma már 740 különböző betegséget, állapotot és 778 tünetet ismer fel, és ez alapján ad útmutatást mobiltelefonon vagy számítógépen.

Egy ingyenes magyar app, ami már a fél világot segíti

Az applikációt az elmúlt év során több mint 257 ezren használták: nemcsak Magyarországról, hanem olyan távoli országokból is, mint Japán, Kanada, Ausztrália vagy Kína. Eddig 122 ezren mobiltelefonra töltötték le, 135 ezren pedig a webes változatot használták, a help.semmelweis.hu oldalon. 

A felhasználói visszajelzések rendkívül pozitívak, és az app nemcsak otthonokban, de óvodákban, iskolákban is hasznos eszköznek bizonyult. 

 

Nemcsak a szomszédos országokból, hanem a világ távolabbi pontjairól is használják a Semmelweis HELP applikációt (Fotó: https://semmelweis.hu/)

Díjak sora igazolja a szakmai kiválóságot

Az alkalmazás az elmúlt év során több szakmai és innovációs díjat is elnyert. Már rögtön az indulás után elhozhatta „Az év legjobb eHealth fejlesztése” címet, valamint az Egészségértés Díj fődíját is. 2024-ben az „Év applikációja” különdíjat nyerte el az „Az Év Honlapja” versenyen, 2025-ben pedig a nemzetközi Smash The Legacy App versenyen diadalmaskodott a „Pocket Buddy” kategóriában, amely azokat az alkalmazásokat díjazza, amelyek megbízható, napi szinten használható digitális társakká váltak a felhasználók életében. Emellett hozzájárult ahhoz is, hogy a Semmelweis Egyetem megkapja az „Egészségfejlesztő Kórház Díjat 2025” a Magyar Kórházszövetségtől.

Merkely Béla, az egyetem rektora a jubileum kapcsán hangsúlyozta:

a Semmelweis sikerének egyik titka, hogy itt mindig dolgoztak és most is dolgoznak olyan emberek, akik nem érik be azzal, hogy elvégzik a napi teendőjüket, mert ennél több van bennük. Mert kiválóság nem érhető el a belefektetett munka, az újító szándék és gondolat nélkül.

Az applikáció ingyenesen letölthető az AppStore-ból és a Play Áruházból, valamint elérhető https://help.semmelweis.hu weboldalon is. A legújabb Android-frissítés technikai finomításokat tartalmaz a gördülékenyebb működés érdekében – a fejlesztők azt javasolják, hogy a felhasználók frissítsék az alkalmazást a legjobb élményért.


forrás: Semmelweis.hu


További játékainkhoz kattintson ide!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu