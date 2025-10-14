Amikor nem tudja, mit jelentenek a tünetei, ez a magyar applikáció gyorsan segít

Pontosan egy évvel ezelőtt vált elérhetővé a Semmelweis Egyetem ingyenes tünetellenőrző alkalmazásának felnőttek számára készült változata. A Semmelweis HELP célja egyszerű, de annál fontosabb:

segít eldönteni, hogy egy-egy tünet vagy panasz esetén orvoshoz kell fordulni, vagy elegendő az otthoni megfigyelés, enyhítés.

Az egészségügyi alkalmazás felnőtt háziorvosi, gyermekgyógyászati, szemészeti, szülészet-nőgyógyászati kérdésekben kínál tanácsokat az otthoni tünetenyhítéshez, de használható vészhelyzetben és baleseteknél is. A rendszer mindezt megbízható források alapján, közérthetően és gyorsan végzi el.

(Forrás: https://semmelweis.hu/)

A Semmelweis HELP-ben megtalálható tartalmak hiteles forrásból származnak, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is hitelesített, illetve fontos visszajelzés, hogy szakmai szervezetek – a Magyar Orvosi Kamara, a Házi Gyermekorvosok Társasága és az Országos Mentőszolgálat – is ajánlják az applikációt. A Semmelweis Egyetem tünetellenőrző applikációja ma már 740 különböző betegséget, állapotot és 778 tünetet ismer fel, és ez alapján ad útmutatást mobiltelefonon vagy számítógépen.

Egy ingyenes magyar app, ami már a fél világot segíti

Az applikációt az elmúlt év során több mint 257 ezren használták: nemcsak Magyarországról, hanem olyan távoli országokból is, mint Japán, Kanada, Ausztrália vagy Kína. Eddig 122 ezren mobiltelefonra töltötték le, 135 ezren pedig a webes változatot használták, a help.semmelweis.hu oldalon.

A felhasználói visszajelzések rendkívül pozitívak, és az app nemcsak otthonokban, de óvodákban, iskolákban is hasznos eszköznek bizonyult.

N emcsak a szomszédos országokból, hanem a világ távolabbi pontjairól is használják a Semmelweis HELP applikációt ( Fotó: https://semmelweis.hu/)

Díjak sora igazolja a szakmai kiválóságot

Az alkalmazás az elmúlt év során több szakmai és innovációs díjat is elnyert. Már rögtön az indulás után elhozhatta „Az év legjobb eHealth fejlesztése” címet, valamint az Egészségértés Díj fődíját is. 2024-ben az „Év applikációja” különdíjat nyerte el az „Az Év Honlapja” versenyen, 2025-ben pedig a nemzetközi Smash The Legacy App versenyen diadalmaskodott a „Pocket Buddy” kategóriában, amely azokat az alkalmazásokat díjazza, amelyek megbízható, napi szinten használható digitális társakká váltak a felhasználók életében. Emellett hozzájárult ahhoz is, hogy a Semmelweis Egyetem megkapja az „Egészségfejlesztő Kórház Díjat 2025” a Magyar Kórházszövetségtől.