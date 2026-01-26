Kölcsey e miatt a betegség miatt veszítette el a fél szemét

A fekete himlő a történelem egyik legtöbb halálesetet okozó betegsége volt, amelyet az emberiségnek 1980-ra, a vakcinázási kampányoknak köszönhetően, sikerült felszámolnia. A rendkívül fertőző betegség vírusát ma már csak laboratóriumokban őrzik.

Megtizedelte az emberiséget

Még 1967-ben is tízmillió embert fertőzött meg a kór. Az utolsó fekete himlő miatti halálesetet 1977. október 26-án regisztrálták Szomáliában, és az első himlőmentes év 1979 volt – írja a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Jenner azonban nemcsak a himlőoltást fedezte fel, hanem magát az immunizálást, neki köszönhető az első védőoltás.

Edward Jenner brit orvost már fiatal korától izgatta a kor legrettegettebb betegsége, az évente több százezer áldozatot követelő fekete himlő. A betegséget élete során majdnem mindenki elkapta, és a súlyosabb esetek fele halállal végződött, a túlélők örökre elcsúfultak, de védettséget szereztek. A kórnak nem volt ellenszere, ám már régóta kísérleteztek azzal, hogy az enyhe változatot elkapott betegek hólyagját nyílt sebekbe dörzsölve vagy a porrá tört vart felszíva szándékosan okozzanak fertőzést (varioláció avagy inokuláció). Ez azonban szerencsejátéknak számított, mert sokszor a betegség súlyos, halálos változatát idézték elő.

Jenner megfigyelte, hogy azok a fejőnők, akik átestek a tehénhimlőn, már nem kapták el a fekete himlőt. Az orvos óvatosan megvágta James Phipps, kertésze nyolcéves kisfiának karját és beledörzsölte a Sarah Nelmes tehenészlány kezén lévő himlőhólyag nedvét. A gyermek el is kapta a betegséget, néhány napig lázról fejfájásról, étvágytalanságról panaszkodott, de a tünetek gyorsan elmúltak. Néhány nappal később pedig feketehimlő-infekciónak tette ki páciensét, aki nem betegedett meg. Ezzel a veszélyes eljárással fektette le a vakcináció alapját. A védőoltásnak a vakcina nevet adta a tehén latin elnevezése, a vacca után.

A fekete himlő (variola vera) vírusa (Poxvirus variolae) csak az emberre veszélyes, csak humán megbetegedést okoz. Molekuláris genetikai módszerrel vizsgálták a vírus eredetét, és megállapították, hogy 16-68 ezer évvel ezelőtt különült el az afrikai rágcsálók rokon vírusaitól. A veszélyesebb változat, a variola major, 400–1600 éve jelent meg Ázsiában, a járványok többségéért ez az alfaj volt felelős.