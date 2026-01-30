ambrus anikóbetegségköhögésvizsgálatnappali

Mikor jelez komolyabb bajt az elhúzódó köhögés?

Az őszi-téli időszak kedvez a különböző vírusok és baktériumok terjedésének, szerencsésebb esetben egy hét, tíz nap alatt meggyógyul az ember, de sokan tapasztalják, hogy még több héttel a betegség után is köhögnek, köhécselnek, krákognak, nehezen múlik el nyomtalanul a betegség. A Magyar Nemzet erről kérdezte Ambrus Anikó Szent-Györgyi Albert-díjas családorvost, hogy meddig tekinthető „normálisnak” a köhögés, milyen vizsgálatokra lehet szükség és milyen tünetek jelezhetik, hogy súlyosabb betegség, daganat vagy tbc áll a háttérben.

Takács Eszter
2026. 01. 30. 5:35
Illusztráció Fotó: Pexels/Polina Tankilevitch
Orvosi értelemben a köhögés az időtartama alapján a felnőtteknél három kategóriába sorolható – mondta a Magyar Nemzetnek Ambrus Anikó családorvos, Szent-Györgyi Albert-díjas orvos. Hozzátette: az egyik az akut köhögés, ami 0–3 hétig tarthat, ez a leggyakoribb, többnyire megfázás, influenza vagy más felső légúti fertőzés okozza, és általában „normális”, ha fokozatosan javul.

A másik fajta a szubakut (elhúzódó) köhögés, ami 3–8 hétig tarthat, ez sokszor egy lezajlott vírusfertőzés után marad fenn (ún. posztinfekciós köhögés). Itt már érdemes a háziorvost felkeresni és a kivizsgálás szükségességét megbeszélni. 

A harmadik típus a krónikus köhögés, ami 8 hétnél tovább tart, és mindenképpen kivizsgálást igényel, mert állhat mögötte többek között allergia, asztma, krónikus tüdőbetegségek, daganat, reflux (GERD), krónikus arcüreggyulladás, orr-garati váladékcsorgás, dohányzás ACE-gátló típusú vérnyomáscsökkentők mellékhatása – tanácsolta a doktornő. 

Amikor nem „normális”a köhögés és orvosra van szükség

Azonnali kivizsgálás javasolt, ha köhögéshez társul:

  • vérköpés
  • mellkasi fájdalom
  • fulladás, nehézlégzés
  • láz több mint 3–5 napig
  • éjszakai izzadás
  • fogyás
  • rekedtség 3 hétnél tovább
  • csecsemőnél vagy idősebbeknél jelentkezik
  • ha 8 hétnél tovább fennáll

– Az, hogy milyen kivizsgálás szükséges, attól függ, mióta tart a köhögés, milyen jellegű, és vannak-e egyéb tünetek. Amit mindenképpen elvégzünk, az az anamnézis felvétele (mióta tart, száraz vagy hurutos, éjszakai-e, dohányzás, gyógyszerek, reflux stb.), fizikális vizsgálat, valamint egy laborvizsgálat (vérkép, CRP, szerológia), amikor gyulladás, fertőzés, allergia jeleit keressük – mondta Ambrus Anikó.

Az eredmények értékelése után differenciáldiagnosztika céljából további vizsgálatok lehetnek szükségesek, például képalkotó (mellkasröntgen, CT, MR) és egyéb vizsgálatok, spirometria, (légzésfunkció), Prick-teszt (allergiavizsgálat), hörgőtükrözés, gégészeti vizsgálat vagy gasztroenterológiai vizsgálat

 – magyarázta lapunknak a családorvos.

– A hosszú köhögés, esetleg a véres köpet akár daganatos betegséget is jelezhet, de fontosak a körülmények – mondta a doktornő –, mert a tüdődaganatos betegek többségénél nemcsak köhögés az egyetlen tünet, hanem több tünet együtt jelenik meg, például a véres köpet, megmagyarázhatatlan fogyás, tartós rekedtség, mellkasi fájdalom, éjszakai izzadás, állandó gyengeség, nehézlégzés, visszatérő tüdőgyulladás, évtizedekig tartó dohányzás.

Ha csak elhúzódó köhögés van más tünet nélkül, akkor nagy valószínűséggel nincs daganat a háttérben.

Ha véres köpet jelentkezik, akkor orvosi vizsgálat szükséges. Nem minden véres köpet jelez daganatot. Gyakori, többnyire ártalmatlan okok, például erős, hosszan tartó köhögés, hörghurut, felső légúti fertőzés, orrvérzés maradványa is lehet – mondta a doktornő. Komolyabb, de ritkább okok a tüdőgyulladás, TBC, hörgőtágulat, vérrög (embólia), tüdődaganat.

– A mellkasröntgen gyors, egyszerű és már sok betegséget kizár. Szükség esetén CT MR ad biztosabb képet – zárta a beszélgetést Ambrus Anikó.

 

