Ez a pillangó alakú szervünk felel testünk egyensúlyáért – szemünkből is kiolvasható, ha gond van vele

A pajzsmirigy alul- vagy túlműködéséhez kapcsolódó szemészeti tünetek igen változatosak lehetnek, így e betegségek felismerése gyakran még az orvosok számára is nehézséget okoz – nem beszélve arról, hogy bizonyos esetekben a szembetegségekhez hormonális eltérések sem társulnak. Január a pajzsmirigy-tudatosság hónapja, ennek apropóján szemünk egészségének megőrzésére hívja fel a figyelmet a LunaMed Egészségközpont.

A test belső karmestere

Nyakunk elülső részén, az ádámcsutka alatt helyezkedik el pillangó alakú szervünk, a pajzsmirigy. A test „belső karmestere” – gyakran így emlegetik, és meghatározó szerepet játszik a szívműködés, a testhőmérséklet és a szervezet energiaszintjének szabályozásában, ugyanakkor hatással van a hangulatunkra és a figyelmi képességeinkre is.

Ennek a szervnek az egészségére rendszerint mindaddig biztosan nem fordítunk különösebb gondot, amíg valamilyen problémát nem okoz.

A pajzsmirigy alul- vagy túlműködésével élő betegek gyakran küzdenek testsúlyingadozással, fokozott hajhullással, töredező körmökkel, valamint sokszor tapasztalnak fokozott szívdobogásérzést vagy szabálytalan szívverést is.

Gyakoriak a pszichés és idegrendszeri panaszok:

az érintettek indokolatlan ingerlékenységet, szorongást, hangulatváltozásokat, alulműködés esetén pedig sokszor lehangoltságot és fáradékonyságot élhetnek át.

A felismerést tovább nehezíti, hogy a tünetek gyakran lassan alakulnak ki, és könnyen összetéveszthetők a stressz vagy a rendszertelen életmód okozta panaszokkal. Még nehezebb a tünetek beazonosítása és megfelelő kezelése akkor, ha a pajzsmirigybetegséghez szemészeti problémák is társulnak.

Szemünk előre jelez

A LunaMed egyik alapítója, Dr. Geiszelhardt Balázs szemészorvos magyarázta el,

a rendszeresen visszatérő piros szem, a gyakori könnyezés, a duzzadt, ödémás szemhéjak vagy a nyitottabb, meredtebb tekintet mind-mind utalhat a pajzsmiriggyel kapcsolatba hozható betegségekre. Az az igazság, hogy e szervünk betegségét a szemünk gyakran előbb jelzi, mint bármi más

A szemészorvos hozzátette: „Magyarországon évente mintegy háromszáz új, a pajzsmirigybetegségekkel kapcsolatba hozható szemészeti szövődményt diagnosztizálnak, és ezekkel a problémákkal ma mintegy tízezer ember küzd hazánkban.”