betegséggeiszelhardt balázstünetekszemnappali

Ez a pillangó alakú szervünk felel testünk egyensúlyáért – szemünkből is kiolvasható, ha gond van vele

Magyarországon akár tízezer embert érinthetnek a pajzsmirigybetegségekhez társuló szemészeti szövődmények, és évente mintegy háromszáz ilyen esetet diagnosztizálnak. A tünetek gyakran lassan alakulnak ki, és könnyen összetéveszthetők a stressz vagy a rendszertelen életmód okozta panaszokkal. Még nehezebb a tünetek beazonosítása és megfelelő kezelése akkor, ha a pajzsmirigybetegséghez szemészeti problémák is társulnak.

Munkatársunktól
2026. 01. 28. 16:00
Dr. Geiszelhardt Balázs szemészorvos, a szemészeti és orvosesztétikai kezelésekkel is foglalkozó LunaMed Egészségközpont egyik alapítója. Fotó: LunaMed, Benjamin Gyuracz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A pajzsmirigy alul- vagy túlműködéséhez kapcsolódó szemészeti tünetek igen változatosak lehetnek, így e betegségek felismerése gyakran még az orvosok számára is nehézséget okoz – nem beszélve arról, hogy bizonyos esetekben a szembetegségekhez hormonális eltérések sem társulnak. Január a pajzsmirigy-tudatosság hónapja, ennek apropóján szemünk egészségének megőrzésére hívja fel a figyelmet a LunaMed Egészségközpont. 

A test belső karmestere

Nyakunk elülső részén, az ádámcsutka alatt helyezkedik el pillangó alakú szervünk, a pajzsmirigy. A test „belső karmestere” – gyakran így emlegetik, és meghatározó szerepet játszik a szívműködés, a testhőmérséklet és a szervezet energiaszintjének szabályozásában, ugyanakkor hatással van a hangulatunkra és a figyelmi képességeinkre is.

Ennek a szervnek az egészségére rendszerint mindaddig biztosan nem fordítunk különösebb gondot, amíg valamilyen problémát nem okoz. 

A pajzsmirigy alul- vagy túlműködésével élő betegek gyakran küzdenek testsúlyingadozással, fokozott hajhullással, töredező körmökkel, valamint sokszor tapasztalnak fokozott szívdobogásérzést vagy szabálytalan szívverést is. 

Gyakoriak a pszichés és idegrendszeri panaszok: 

az érintettek indokolatlan ingerlékenységet, szorongást, hangulatváltozásokat, alulműködés esetén pedig sokszor lehangoltságot és fáradékonyságot élhetnek át.

A felismerést tovább nehezíti, hogy a tünetek gyakran lassan alakulnak ki, és könnyen összetéveszthetők a stressz vagy a rendszertelen életmód okozta panaszokkal. Még nehezebb a tünetek beazonosítása és megfelelő kezelése akkor, ha a pajzsmirigybetegséghez szemészeti problémák is társulnak.

Szemünk előre jelez

A LunaMed egyik alapítója, Dr. Geiszelhardt Balázs szemészorvos magyarázta el, 

a rendszeresen visszatérő piros szem, a gyakori könnyezés, a duzzadt, ödémás szemhéjak vagy a nyitottabb, meredtebb tekintet mind-mind utalhat a pajzsmiriggyel kapcsolatba hozható betegségekre. Az az igazság, hogy e szervünk betegségét a szemünk gyakran előbb jelzi, mint bármi más

A szemészorvos hozzátette: „Magyarországon évente mintegy háromszáz új, a pajzsmirigybetegségekkel kapcsolatba hozható szemészeti szövődményt diagnosztizálnak, és ezekkel a problémákkal ma mintegy tízezer ember küzd hazánkban.”

Ezeknek a szemészeti tüneteknek sajátossága a szemészorvos szerint, hogy akkor is jelentkezhetnek, ha a vizsgálatok (laborvizsgálatok, ultrahang) nem igazolják a pajzsmirigybetegségek meglétét. 

Előfordulhat, hogy valaki húsz évvel ezelőtt volt pajzsmirigybeteg, már a gyógyszeres kezelést is abbahagyta, és egyszer csak megjelennek nála a szemtünetek

 – tette hozzá Geiszelhardt Balázs.

Forduljon orvoshoz

Amikor valakit korábban pajzsmirigybetegséggel diagnosztizáltak, akkor fontos, hogy a szemészeti tünetek megjelenésekor mindenképpen forduljon szakemberhez – a betegség ugyanis bizonyos esetekben akár visszafordíthatatlan látásromlást is okozhat. A súlyos szövődmények közé tartozik a kettőslátás, amely kancsalsággal járhat együtt – ez sok esetben akár gyógyszeres (szteroidos) kezeléssel is gyógyítható, de van, amikor már csak a műtét jelent megoldást.

„A kozmetikai eltérések – meredtebb tekintet vagy kidülledt szem – sokszor spontán is rendeződnek, de ma már sokféle esztétikai kezelés (pl. szemhéjkorrekció) áll a páciensek rendelkezésére” – tette hozzá Geiszelhardt Balázs szemészorvos.

A szemtünetek egyébként az esetek többségében maguktól is enyhülhetnek, illetve néhány életmódbeli változtatással a betegek is sokat tehetnek az egészségükért. A dohányzás abbahagyása minden esetben kiemelten fontos, háziorvos és endokrinológus bevonásával ugyanakkor szükség van a pajzsmirigyhormonok szintjének rendezésére. Az esetek többségében az antioxidánsok, valamint a szelén szedése is segíthet a tünetek mérséklésében.

„A pajzsmirigybetegeknek számtalan igen kellemetlen, az életminőségüket rontó tünettel – pl. hangulatingadozás, fáradékonyság – kell megküzdeniük, éppen ezért fontos, hogy a nem feltétlenül súlyos, de meglehetősen kellemetlen szemtünetek megjelenését a páciensek és az orvosok egyaránt komolyan vegyék. A műkönny, orvos által felírt szemcsepp, napszemüveg használata, esetleg a szemhéjduzzanat mérséklése érdekében a felpolcolt párnákon való alvás mind-mind hozzájárulhatnak a betegek diszkomfortérzetének csökkenéséhez” – tette hozzá Geiszelhardt Balázs.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicitánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu