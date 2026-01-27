A száraz levegő nagyobb gond, mint hinnénk – ezért nem érdemes félvállról venni

A túl száraz levegő olyan környezeti tényező, amely láthatatlan, mégis folyamatosan hat ránk, akár egészségünket is károsítva. Éppen ezért érdemes egy kicsit közelebbről is megérteni, mi történik ilyenkor a szervezetünkben és mit tehetünk ellene.

A száraz levegő télen észrevétlenül hat a közérzetünkre és az egészségünkre is. ( Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet)

Miért reagál érzékenyen a testünk a száraz levegőre?

A szervezetünk alapvetően párás környezetre van „hangolva”. Az orr, a torok és a szemek nyálkahártyái folyamatosan nedvesek, ez a nedvesség pedig nem véletlen: ez az első védelmi vonalunk a por, a kórokozók és az irritáló anyagok ellen. Amikor a beltéri levegő túl száraz – ami fűtési szezonban szinte törvényszerű –, ezek a nyálkahártyák kiszáradnak, megrepedhetnek, és sokkal kevésbé tudják ellátni a feladatukat.

Ennek következménye lehet a visszatérő torokkaparás, az orrszárazság, az égő vagy viszkető szemek érzése. Sokan ilyenkor megfázásra gyanakszanak, pedig gyakran nem fertőzésről van szó, hanem egyszerűen arról, hogy túl száraz levegő vesz körül minket.

Száraz levegő és légutak

A száraz levegő különösen megterhelő lehet azok számára, akiknek eleve érzékenyebbek a légutaik: asztma, krónikus bronchitis vagy visszatérő arcüreg-panaszok esetén a tünetek ilyenkor gyakran felerősödnek. A légutak belső felszínét borító nedves réteg gyorsabban elpárolog, ami irritációt, száraz köhögést és feszülő érzést okozhat.

Ráadásul a kiszáradt nyálkahártya kevésbé hatékonyan szűri ki a vírusokat és baktériumokat, így a fertőzések kockázata is megnőhet. Ez az oka annak, hogy a téli időszakban sokan szinte folyamatosan „valami nyavalyával” küzdenek.

A bőr is jelez

A bőr az egyik legérzékenyebb visszajelző rendszerünk. Télen sokaknál jelentkezik viszketés, húzódás, hámlás vagy akár apró repedezés akkor is, ha korábban soha nem volt ilyen problémájuk. Ilyenkor ösztönösen új krémek után nyúlunk, pedig a gond gyökere gyakran nem a bőrápolás hiánya.

A száraz levegő folyamatosan „elszívja” a nedvességet a bőr felszínéről, gyengítve annak természetes védőrétegét. Ez különösen kellemetlen lehet az érzékeny bőrűeknek vagy azoknak, akik ekcémára hajlamosak. A hidratálás ilyenkor nemcsak kívülről, hanem környezeti szinten is fontos.