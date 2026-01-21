Csomókban hullik, foltokban kikopik – mikor kell aggódnunk a hajhullás miatt?

– Vannak speciális élethelyzetek, amikor átmenetileg extrém hajhullást tapasztalhatunk: ilyen lehet egy komolyabb betegség, műtét, a szülést követő időszak, vagy a változókor– mondta el a Magyar Nemzetnek Mohos Anita, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika adjunktusa, majd hozzátette: a Covid-fertőzés után gyakran jelentkezhet kifejezettebb hajhullás.

Hajvesztést okozhat az is, ha gyulladás vagy góc van a szervezetben; férfiaknál gyakori a genetikai eredetű kopaszodás; emellett fogyókúra, egyoldalú táplálkozás vagy bizonyos autoimmun betegségek is állhatnak a háttérben.

Érdemes bőrgyógyászhoz fordulni, amikor tartósan, sok haj hullik ki egyszerre

A hajhullásnak szezonális jellege is lehet, gyakrabban jelentkezik ősszel és tavasszal, mivel nyáron a haj véd az UV-sugárzás káros hatásaitól, télen pedig melegít – tette hozzá a szakember.

Egy alapos laborvizsgálat sokat elárul

Általános irányelv, hogy napi 50–100 kihullott hajszál még normálisnak tekinthető (bizonyos helyzetekben akár ennél több is). Amennyiben azonban tartósan ennél jóval több hajszál hullik,

látványosan csökken a haj mennyisége, a haj ritkul, vagy foltokban hullik, mindenképpen kivizsgálásra van szükség. Ilyenkor érdemes bőrgyógyász szakorvoshoz fordulni,

aki a hajhullás jellegéből – foltos-e, vagy inkább diffúz (a fejbőr egész területéről fokozottan hullik) – következtethet arra, mi állhat a háttérben. Fontos információt adhat a vérvétel is – hangsúlyozta a szakember.

A laborértékek közül kiemelten fontosak a gyulladásos paraméterek és a vasháztartás. Emellett a pajzsmirigyhormonok is nagy hatással vannak a haj állapotára: az alul- és a túlműködés egyaránt okozhat panaszokat. A vérvétel azt is megmutathatja, fennáll-e nyomelem- vagy vitaminhiány: például a

szelén-, cink- és D-vitamin-hiány is szerepet játszhat a hajhullás kialakulásában.

Az elégtelen tápanyagbevitel szintén súlyos tüneteket okozhat: a nem megfelelő fehérjebevitel és az egyoldalú étrend is vezethet kifejezett hajvesztéshez.

A kivizsgálás következő lépése – a laboreredmények birtokában – a szakorvosi vizsgálat. A bőrgyógyász szükség esetén további teszteket kérhet: például, ha felmerül autoimmun betegség gyanúja, vagy hegesedés látható, biopsziás mintavételre is sor kerülhet.