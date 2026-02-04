Krízis vagy lehetőség

Én azt szoktam megkérdezni magamtól, ha beüt baj, hogy mire tanít engem ez a helyzet. Nem volt könnyű út, amíg eljutottam oda, hogy feltegyem ezt a kérdést magamnak. Nem voltam pánikolós, jajveszékelő típus, inkább összeszorítottam a fogam és mentem előre, ahogy lehetett, néha kifulladásig. Ezek a menetelések elég fárasztók, de már gyerekkoromban megtanultam, hogy nekem kell megoldani a dolgaimat, úgy, ahogy tudom.

Nagyon okos masszőrhöz járok, Ő mesélte nekem, hogy tanulmányai során javasolta a mestere, tegye fel magának azt a kérdést: „ki is vagyok én, valójában?” Elmondta, hogy rettenetesen idegesítette őt ez a kérdés, de újra és újra feltette magának, míg elkezdett formálódni a válasza. Évek teltek el közben, de most már nem hozza zavarba ez a kérdés, mert vállalta a szembenézést önmagával és vállalta a változást, ami a szembenézésből következett.

A változás lehetősége gyakran krízisbe van csomagolva

Krízisállapotban úgy tűnik, hogy minden szétesik, semmi nincs a helyén. Minden bizonytalanná válik. A régi stratégiák már nem működnek, és rendszerint nincsen még újak.

A bizonytalanság viszont igazi stresszhormon gyártó állapot, mely egy idő után kiszámítható módon megbetegít.

Ugyan megoldás lehet az is, ha valaki a betegséget hagyja eluralkodni, és ezzel a betegségállapottal definiálja önmagát. Viszont ez nem szerencsés megoldás, inkább csak bújócska az élettel.

Van olyan krízis, ami váratlanul következik be, veszteséggel jár és tényleg minden borulni látszik. Ilyen egy baleset, váratlan haláleset, munkahely elvesztése stb. (ez az úgynevezett akcidentális krízis). És van olyan krízis, ami vele jár az emberi élettel, és elkerülhetetlenül változást hoz az életben (ez a normatív krízis). Ilyen a kapunyitási vagy a kapuzárási krízis, a házasságkötés, a gyerek megérkezése vagy a nyugdíjazás.

Ami minden hasonló, megborult állapotban jelen van, az, hogy végigmehetünk ezen az úton, megélhetjük a változás folyamatát, ami újra képes megteremteni majd az egyensúlyt, viszont ez már egy másik egyensúly lesz, kevésbé billenékeny állapot lesz.