Mit árul el a szemünk az egészségünkről?

A mondás szerint a szem a lélek tükre. De a modern tudomány szerint ez nem áll meg itt. A szemészet területén elért új eredmények kimutatták, a szem egészségéből látszik az általános egészségi állapot is: a fizikai betegségektől a káros életmódbeli szokásokig sok minden megmutatkozik.

Takács Eszter
2026. 02. 15. 6:54
Illusztráció
Egy szemvizsgálat feltárhatja az olyan mögöttes betegségeket, mint a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri problémák, az emelkedett koleszterinszint, a pajzsmirigy- és érrendszeri betegségek, sőt még a rákos daganatokra is utalhat – írja a Bbc.com. A szemvizsgálat segíthet kiszűrni azokat az állapotokat, amelyekkel foglalkozni kellene, de gyakran felfedezetlenek maradnak, és csak akkor derül rájuk fény, amikor már súlyosabb betegség jelentkezik.

A szemorvos vagy optometrista által elvégzett rendszeres – legalább évente egyszer - szemvizsgálat nagyon fontos, mivel ezek során fény derülhet olyan hajlamosító tényezőkre is, amik később súlyos problémákat okozhatnak.

Már a gyermekeket is érdemes elvinni az iskolakezdés előtt szemvizsgálatra, hogy kiderülhessenek az olyan esetleges állapotok, mint a miópia, vagyis a rövidlátás. Minél hamarabb azonosítják és kezdik meg a probléma kezelését, annál jobbak az eredmények. A miópia fiatal korban történő felismerése és korrigálása lehetővé teheti, hogy minimális legyen a progresszió kockázata, ami csökkentheti a kapcsolódó állapotok, például a miópiás makulopátia, a glaukóma és a retinaleválás kialakulásának kockázatát.

Az egészséges életmód megóvhat sok súlyosabb bajtól

Az olyan tényezők, mint a túlzott képernyő előtt töltött idő, az ismétlődő UV-sugárzásnak való kitettség, a dohányzás, a rossz táplálkozás vagy az állandó stressz, megviselhetik a szemet. Az ilyen életmódbeli szokások tükröződhetnek a szemben, és egy optometrista által végzett szemvizsgálaton olyan tüneteket okozhatnak, mint a szem kipirosodása, a gyakori könnyezés és a duzzanat.

Az antioxidánsokban és omega-olajokban gazdag ételek nagyon jót tesznek a szemnek. A rendszeres testmozgás pedig segíthet megelőzni a szív- és érrendszeri problémákat és a cukorbetegséget, amelyek hatással vannak a szemre, és idővel, kezeletlenül súlyos látáskárosodást okozhatnak.

Húszpercenként pihentessük a szemünket!

A technológia beszűrődött a mindennapjainkba: a televíziók, a lámpák, a tabletek, az okostelefonok, a táblagépek, az e-könyv-olvasók, a fényszórók és a számítógépek folyamatosan kéznél vannak és használjuk is őket. Ezek az eszközök megkönnyítik az életünket, de ennek ára is van – a sok sugárzás megviseli a szemeket. Ha valaki sokat ül a számítógép előtt vagy gyakran görgeti a mobilját, ajánlott kérni a szemüvegére a kékfény-szűrő bevonatot, ami kíméletesebbé teszi a szemnek a monitor nézését.

Rendszeresen tartsunk szünetet, ha egész nap a számítógép előtt ülünk, 20 percenként nézzünk egy hat méterre lévő tárgyat 20 másodpercig, hogy ellazuljon a szemünk. Ügyeljünk arra is, hogy időnként sétáljunk, kiránduljunk a szabadban, amikor mellőzzük az okoseszközöket.

Egy másik, ugyanilyen fontos lépés, hogy ne dohányozzunk. A dohányosok esetében az életkorral összefüggő makuladegeneráció kockázata háromszor-négyszer nagyobb azokhoz képest, akik soha nem dohányoztak. A makuladegeneráció jelei szemvizsgálat során kimutathatók. A dohányzás, valamint más kockázati tényezők, például a családi kórtörténet mind szerepet játszhat. Az erek károsodhatnak, fájdalmas gyulladás alakulhat ki, és elváltozások alakulhatnak ki.

Figyelmeztető jelek, amelyeket nem árt észben tartani

Sokan nem veszik elég komolyan a szemészeti tüneteket, amik mögött súlyos betegségek lappanghatnak. Az egyik fontos tünet a rendszeres fejfájás, amely látási problémákra utalhat.

Egy másik szimptóma, amit nem szabad elbagatellizálni: a szemirritáció. Bizonyos típusú glaukóma, sérülés és gyulladás is okozhat a szemben diszkomfortérzetet.

Fontos vészjelzés a visszatérő látásprobléma is. A homályos látást, a hirtelen megvakulást vagy a látásban megjelenő fekete foltokat nem szabad figyelmen kívül hagyni, és minél tovább halogatjuk a kivizsgálást, annál rosszabb lehet a kimenetel.

 

Felhévizy Félix
