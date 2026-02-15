Mit árul el a szemünk az egészségünkről?

Egy szemvizsgálat feltárhatja az olyan mögöttes betegségeket, mint a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri problémák, az emelkedett koleszterinszint, a pajzsmirigy- és érrendszeri betegségek, sőt még a rákos daganatokra is utalhat – írja a Bbc.com. A szemvizsgálat segíthet kiszűrni azokat az állapotokat, amelyekkel foglalkozni kellene, de gyakran felfedezetlenek maradnak, és csak akkor derül rájuk fény, amikor már súlyosabb betegség jelentkezik.

A szemorvos vagy optometrista által elvégzett rendszeres – legalább évente egyszer - szemvizsgálat nagyon fontos, mivel ezek során fény derülhet olyan hajlamosító tényezőkre is, amik később súlyos problémákat okozhatnak.

Már a gyermekeket is érdemes elvinni az iskolakezdés előtt szemvizsgálatra, hogy kiderülhessenek az olyan esetleges állapotok, mint a miópia, vagyis a rövidlátás. Minél hamarabb azonosítják és kezdik meg a probléma kezelését, annál jobbak az eredmények. A miópia fiatal korban történő felismerése és korrigálása lehetővé teheti, hogy minimális legyen a progresszió kockázata, ami csökkentheti a kapcsolódó állapotok, például a miópiás makulopátia, a glaukóma és a retinaleválás kialakulásának kockázatát.

Az egészséges életmód megóvhat sok súlyosabb bajtól

Az olyan tényezők, mint a túlzott képernyő előtt töltött idő, az ismétlődő UV-sugárzásnak való kitettség, a dohányzás, a rossz táplálkozás vagy az állandó stressz, megviselhetik a szemet. Az ilyen életmódbeli szokások tükröződhetnek a szemben, és egy optometrista által végzett szemvizsgálaton olyan tüneteket okozhatnak, mint a szem kipirosodása, a gyakori könnyezés és a duzzanat.

Az antioxidánsokban és omega-olajokban gazdag ételek nagyon jót tesznek a szemnek. A rendszeres testmozgás pedig segíthet megelőzni a szív- és érrendszeri problémákat és a cukorbetegséget, amelyek hatással vannak a szemre, és idővel, kezeletlenül súlyos látáskárosodást okozhatnak.

Húszpercenként pihentessük a szemünket!

A technológia beszűrődött a mindennapjainkba: a televíziók, a lámpák, a tabletek, az okostelefonok, a táblagépek, az e-könyv-olvasók, a fényszórók és a számítógépek folyamatosan kéznél vannak és használjuk is őket. Ezek az eszközök megkönnyítik az életünket, de ennek ára is van – a sok sugárzás megviseli a szemeket. Ha valaki sokat ül a számítógép előtt vagy gyakran görgeti a mobilját, ajánlott kérni a szemüvegére a kékfény-szűrő bevonatot, ami kíméletesebbé teszi a szemnek a monitor nézését.