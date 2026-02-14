Virág Valentin napra: vörös rózsa, csokor vagy cserepes?

Február 14-hez közeledve ismét megtelnek a virágboltok, s az apró meglepetések és kedves gesztusok kerülnek előtérbe. A Valentin-napi ajándékok közül a virágcsokor az, amely a leggyakrabban előkerül. A Délmagyarország utánajárt, melyek a legkedveltebb virágok és milyen trendek figyelhetők meg.

Hódítanak a tavaszi csokrok Valentin-napkor (Fotó: pexels.com)

A Valentin-napi ajándékok közkedvelt darabja a virág. A klasszikus rózsák mellett egyre többen választanak tavaszias, különlegesebb összeállításokat, vagy akár tartósabb cserepes növényeket is.

Valentin-napi ajándék: nem csak a rózsa hódít

A klasszikus vörös rózsa a legnépszerűbb február 14-én még mindig, ám az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak

a csokrok, főleg a tavaszi hangulatú neutrális virágcsokrok, pasztellszínekben, rózsaszínben.

– Egyre többen kérnek vegyes csokrot, ezekbe kerülhet mini gerbera, tulipán, vagy akár liziantusz is – mondta Szakácsné Sipos Mária, a Nefelejcs virágüzlet tulajdonosa. Hozzátette: kifejezetten szeretik ilyenkor a szív formájú dobozokat, és az sem ritka, hogy a kiválasztott csokor mellé visznek egy-két lufiszívet is.

Az is előfordul egyre gyakrabban a szakértők beszámolói szerint, hogy kosarakat, de már

cserepes növényeket is választanak a férfiak

szeretett párjuknak ezen a napon. Ezek nemcsak az otthonunkat díszíthetik, hanem később akár a kertbe is kiültethetők. A virágokkal feltöltött kosarak jellemzően kiegészítőket is tartalmaznak, például apró szívecskéket, amelyek csak tovább és tovább növelik az esztétikai értéküket.

Hogyan marad meg sokáig a Valentin-napi csokor?

Szakácsné Sipos Mária arról is beszélt, mit tehetünk azért, hogy a virág sokáig pompázhasson.

– A vázába helyezés előtt érdemes a virágok szárából körülbelül fél centimétert levágni. Hiába tesszük meg mi magunk is, mire a csokor vízbe kerül, addigra beszáradnak a szárak. Ezen túl fontos a vízcsere is, érdemes néhány naponta felfrissíteni – mondta.

A tapasztalatok továbbá azt is körvonalazzák, hogy

a virágküldés lehetősége is egyre népszerűbb választás

nemcsak Valentin-nap alkalmával, hanem más jeles ünnepekkor is. Különösen praktikus azok számára, akik távol élnek szeretteiktől, hiszen így személyes jelenlét nélkül is kifejezhetik figyelmességüket.