Valentin-napfebruárvirágcsokornappali

Virág Valentin napra: vörös rózsa, csokor vagy cserepes?

Bálint napján, február 14-én tartják világszerte a Valentin-napot, amiaz angolszász országokból indult szerelmes ünnepként. Valentin (Szent Bálint) a szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziával élők védőszentje. Az angolszász szokás hazánkban az angol elnevezés magyarosított formájával vált ismertté. Ez a nap a szerelmesekről szól, akik megajándékozzák egymást, szerelmes üzenettel, virággal kedveskednek párjuknak.

Munkatársunktól
2026. 02. 14. 6:08
rózsa Illusztráció Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Február 14-hez közeledve ismét megtelnek a virágboltok, s az apró meglepetések és kedves gesztusok kerülnek előtérbe. A Valentin-napi ajándékok közül a virágcsokor az, amely a leggyakrabban előkerül. A Délmagyarország utánajárt, melyek a legkedveltebb virágok és milyen trendek figyelhetők meg.

Hódítanak a tavaszi csokrok Valentin-napkor (Fotó: pexels.com)

A Valentin-napi ajándékok közkedvelt darabja a virág. A klasszikus rózsák mellett egyre többen választanak tavaszias, különlegesebb összeállításokat, vagy akár tartósabb cserepes növényeket is.

 

Valentin-napi ajándék: nem csak a rózsa hódít 

A klasszikus vörös rózsa a legnépszerűbb február 14-én még mindig, ám az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak

a csokrok, főleg a tavaszi hangulatú neutrális virágcsokrok, pasztellszínekben, rózsaszínben.

– Egyre többen kérnek vegyes csokrot, ezekbe kerülhet mini gerbera, tulipán, vagy akár liziantusz is – mondta Szakácsné Sipos Mária, a Nefelejcs virágüzlet tulajdonosa. Hozzátette: kifejezetten szeretik ilyenkor a szív formájú dobozokat, és az sem ritka, hogy a kiválasztott csokor mellé visznek egy-két lufiszívet is.

Az is előfordul egyre gyakrabban a szakértők beszámolói szerint, hogy kosarakat, de már

cserepes növényeket is választanak a férfiak

szeretett párjuknak ezen a napon. Ezek nemcsak az otthonunkat díszíthetik, hanem később akár a kertbe is kiültethetők. A virágokkal feltöltött kosarak jellemzően kiegészítőket is tartalmaznak, például apró szívecskéket, amelyek csak tovább és tovább növelik az esztétikai értéküket.

 

Hogyan marad meg sokáig a Valentin-napi csokor?

Szakácsné Sipos Mária arról is beszélt, mit tehetünk azért, hogy a virág sokáig pompázhasson.

– A vázába helyezés előtt érdemes a virágok szárából körülbelül fél centimétert levágni. Hiába tesszük meg mi magunk is, mire a csokor vízbe kerül, addigra beszáradnak a szárak. Ezen túl fontos a vízcsere is, érdemes néhány naponta felfrissíteni – mondta.

A tapasztalatok továbbá azt is körvonalazzák, hogy 

a virágküldés lehetősége is egyre népszerűbb választás

nemcsak Valentin-nap alkalmával, hanem más jeles ünnepekkor is. Különösen praktikus azok számára, akik távol élnek szeretteiktől, hiszen így személyes jelenlét nélkül is kifejezhetik figyelmességüket.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekNATO

Robert C. Castel: A NATO és a francia atomernyő

Robert C. Castel avatarja

Miért higgyen Kelet-Európa a Párizs-központú nukleáris garanciának?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu