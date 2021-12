Az ellenzék szócsöve durván megalázta a vidéki embereket

A 444.hu ismét bebizonyította, hogy mennyire becsüli a vidéki embereket. Tanulságos történet. Ezért szerettem volna felhívni rá a figyelmet.

Mezőtúr egy csodálatos műalkotással lett gazdagabb, Badár Balázs fazekasmester híres koronás vázájának háromszoros nagyságú szobra díszíti immár a város egyik legforgalmasabb közterületét. Erről az örömteli eseményről a város polgármestere Herczeg Zsolt számolt be büszkén a Facebook-oldalán számos fotóval illusztrálva a bejegyzését:

„Büszke vagyok a helyi értékeinkre, ezért külön öröm számomra, hogy Badár Balázs híres koronás vázájának háromszoros nagyságú szobra díszítheti városunk egyik legforgalmasabb közterületét. Őszinte köszönet Dr. Draskovits Dénes polgármester úrnak, Takács Győző művész úrnak és minden segítőjének, a hónapokon át végzett áldozatos munkáért! Köszönöm továbbá Vasas István ügyvezető úrnak a projekt sikeres megvalósítása érdekében végzett munkáját! Vigyázzunk erre a csodálatos műalkotásra, hogy az utókor is gyönyörködhessen benne!”

Ez a valóban szemet gyönyörködtető műalkotás Mezőtúr és a mezőtúriak életében egy nagyon fontos dolog, hiszen büszkék városukra, büszkék a hagyományaikra.

Ezen a ponton lépett be a történetbe a liberális, elfogadó és módfelett PC 444.hu, az ellenzék egyik leghangosabb szócsöve, hiszen egy cikket szentelt Mezőtúr város új büszkeségének. A cikk tartalmával látszólag nem is lenne probléma, de a címadás mindent elárul arról, hogy az ellenzéki portál miért is írt cikket valójában erről az eseményről:

Gigantikus köztéri köcsögöt adtak át Mezőtúron.

Öles betűkkel, harsányan, hogy mindenki észrevegye és természetesen kattintsa, mert ugye manapság csak ez számít. Pikírt, sunyi, alattomos és aljas, ez a négy szó jut eszembe erről a címadásról és erről a filozófiáról, amit a 444.hu képvisel. Természetesen a Facebook-oldalukra is posztolták a cikket, ahol a saját felhergelt olvasóközönségük fröcsögve marakodott a nekik tudatosan dobott koncon és a köcsög szót pejoratív értelemben használva gúnyolódott különböző kormánypárti politikusokat céltáblára téve. Arról nem is beszélve, hogy a Facebook fura ura érdekes módon nem emelt kifogást az egyértelműen homofób célzatú cím és a penetráns hangnemben kommentelők hada miatt.

Azt nem veszi észre a 444.hu, hogy pont az ilyen és ehhez hasonló degradáló hangnem és stílus nagymértékben járult hozzá a liberális baloldal mélyrepüléséhez. Mert a hagyományos értékek lábbal tiprása, kigúnyolása már nemcsak a vidéki embereknél verte ki a biztosítékot, hanem az egész magyar társadalomnál. Legyen szó a Himnuszról, a nemzeti lobogóról, a néptáncról vagy éppen egy köztérre felállított műalkotásról.

Borítókép: Badár Balázs híres koronás vázájának háromszoros nagyságú szobrának leleplezése Mezőtúron (Fotó: Herceg Zsolt/Facebook )

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!