Karácsony és a fővárosi polip

Pénzezés, frontolás, titokzatos tranzakciókat takaró jutalékos rendszer. Ezek a maffiafilmekben ismerős kifejezések nemrégiben a fővárosi ingatlanok fű alatti értékesítéséről szóló beszélgetésben hangzottak el. A sittes stílusban értekező Gansperger Gyula, egykori Wallis-vezér a városvezetést, Karácsony Gergely kabinetjét is megemlítve beszélt arról, hogy kik ennek a jutalékos rendszernek a beszedői, s hogy míg például Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesnek kell virítani a lóvét, addig a consilieri, alias Tordai Csaba, Karácsony Gergely jogi főtanácsadója „nem pénzezik”, neki „nem tartozunk elszámolással… Anyagi értelemben. Gansperger a felvételen azt ecseteli beszélgetőpartnerének, hogy kik a „mesterek”, s hogyan vettek be egy bizonyos Berki testvérpárt a „buliba”, s hogy a biznisz olyan menő, hogy a „Zsolti” még a kocsiját is lecserélte.

– Úristen! – mondja erre elismerően Gansperger beszélgetőtársa, amire kaján kuncogás a válasz. Betekintést nyerünk a fővárosi Cosa Nostra működésébe is, láthatóvá válnak a hierarchia apróbb nüanszai. Megtudhatjuk, ha „a Tüttő” – akinek a csapata szintén „ügyeskedik” – megpróbálna „beletúrni” a bizniszbe, akkor azt Kiss Ambrus „lerendezi”, s hogy ily módon „nem tud felterjedni a láng”. Az elbeszélés alapján a szervezet anatómiája olyan, mint a polipé: Berki Józsiról mint Kiss Péter egykori „balkezéről” beszélnek, az említett consilierit, Tordai Csabát pedig Don Gansperger szerint Bajnai Gordon ajánlotta be Karácsonynak, a pénzszedő Kiss Ambrussal egyetemben. Ám a felvétel kikerülése azt mutatja, hogy zavar keletkezett az erőben – bűnözői szlenggel mondhatnánk, hogy valaki borított vagy köpött –, s kérdés, hogy kire vetül a gyanú árnyéka.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Mónus Márton)