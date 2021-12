Kövér nem mondta, én viszont mondom

Ilyen körülmények között mint a falat kenyér, úgy kellett az ideiglenesen hazánkban állomásozó ellenzéknek valami ügy, egy szalmaszál, amibe belecsimpaszkodhat, amivel elterelheti a figyelmet saját vesszőfutásáról. Ám ügy nincs. Ezért – ahogy szokták – gyártottak egyet. Rejtélyes módon megszerezték Kövér László egy tavaly februári, a polgári titkosszolgálatok gyűlésén mondott, egyébként zseniális beszédét, és az egyik gondolatát – a köteles beszéd mintájára – aljas módon meghamisították. A házelnök szó szerint a következőket mondta:

„Nem szeretnék a mai találkozónkon ünneprontó módon beleragadni az aktuálpolitika mocsarába, de ki kell mondanom, hogy a magyar politikai osztálynak nincs egységes állam- és nemzetértelmezése, hanem alapvetően két – egymást gyakorlatilag kizáró – állam- és nemzetkép létezik a magyar politikán belül. Nem az elmúlt tíz vagy harminc évben gyökereznek ennek okai, hanem időben jóval messzebb nyúlnak vissza. Azonban a történelmi okok részletes kifejtése meghaladná az én ünnepi beszédem időkeretét, ezért azt javaslom, itt és most fogadjuk el tényként, adottságként mindazt, amivel sajnos magunk is mindannyian szembesülhetünk. A magyar politikai osztály egyik része önrendelkező államban és öntudatos nemzetben gondolkodik, ilyenben hisz és ilyenért dolgozik, a politika másik része pedig az önfeladó állam és önmarcangoló nemzet politikai hagyományának jegyében cselekszik. Tisztelt kollégák! Én ezt a politikai helyzetet tartom a legveszélyesebb nemzetbiztonsági kockázatnak, amely Magyarországot fenyegeti.”

Ezt mondta Kövér László. Vagyis azt, hogy nemzetbiztonsági kockázatnak tartja azt a politikai helyzetet, hogy két, egymást kizáró állam- és nemzetkép létezik a magyar politikán belül.

Ebből a külföldről futtatott ellenzék és cselédsajtója azt kerekítette, hogy Kövér az ellenzéket nevezte nemzetbiztonsági kockázatnak. Nem ezt mondta. Aljas, nyomorult hazugság az egész!

Egy csepp becsület, mértékletesség nincs bennük. Egyetlen kattintással bárki ellenőrizheti, hogy Kövér nem azt mondta, amit a szájába adnak (hiszen a beszéde azóta teljes terjedelemben olvasható számos portálon, például Bayer Zsolt oldalán), mégis belehazudnak rajongóik képébe. Tudják, hogy bizonyos értelmi szint alatt a híveik úgysem kattintanak sehová, csak őrjöngenek.

Még soha ennyire nem akarta a hatalmat a magyarországi ellenzék. Remegnek érte, mint a végstádiumos alkoholista. Bármit megtennének érte. Akármit.

Gondolom, maholnap lesz tüntetés is. A máskülönben kidagadt nyaki ütőerekkel ordibáló és fenyegetőző Kabul Rózsája majd „enyhén félredöntött” fejjel szipog egyet, hogy ő nem is nemzetbiztonsági kockázat. Ahogyan Cseh Katalin (született: Montreal) és Berg Dániel (született: New York) is kikéri magának. Az Egyesült Államokból szalajtott házaló ügynökkel együtt.

Kövér László nem azt mondta. Kövér László túl puha volt. De én kimondom: a magyarországi ellenzék nemzetbiztonsági kockázat. Az amerikaiak által kiképzett és Kabulban (is) bevetett Szabó Tímeától kezdve az olimpiát valószínűsíthetően francia zsoldban megfúró momentumosokon át a Brüsszel által százmilliókkal kitömött Gyurcsány-klánig.

Magyarország maradék szuverenitásának elvételén, saját fizetőeszközünk megszüntetésén, a brüsszeli új-Szovjetunióba való bekényszerítésünkön ügyködnek. Ellenséges NGO-hálózatok segítségével illegális migránsokkal árasztanák el hazánkat. Közben sorra szavazzák meg a Magyarországot elítélő hazug jelentéseket, a nekünk járó uniós pénzek elvételét követelik. Minél nagyobb károkat akarnak okozni a magyaroknak. S nem mellesleg ellenséges titkosszolgálatok bevetésével drónokkal figyeltetnek magyar kormánypolitikusokat, berepülnek házaik fölé, s lehallgatják a magyar titkosszolgálatok állománygyűlését. (És közben persze ők hazudoznak arról, hogy őket lehallgatják.)

Elég volt belőlük!

Borítókép: Kövér László (Fotó: Katona Vanda)

