Büntiben a sofőr és a vagyonkezelő

Minden el van rendezve. Az ingatlankezelő vezérigazgatója és a sofőr is megkapta a maga fegyelmijét. A főpolgármester azt nyilatkozta, hogy a sofőrje megbánta, hogy a buszsávban közlekedett. Karácsony Gergely nyugodtan facebookozhat vagy relaxálhat tovább a Prius hátsó ülésén. Persze nem árt megtalálnia a belső egyensúlyt az aktív városvezetés és a félig éber tudatállapot között, hiszen utóbbi esetében fel sem tűnik neki egy néhány száz méteres buszsávozás vagy egy negyvenmilliárdos ingatlaneladás. Egy kicsit elbambul a főpolgármester – mint az egyszeri miniszterelnök-jelölt tévés vita közben –, és nem várt következmények történnek. Például ismeretlen ingatlanügynökök egyszercsak jutalékot szednek milliárdos fővárosi ingatlanok után. Egy apró rövidzárlat, és a Karácsonyt támogató Bajnai Gordon önfeledt tárgyalásokba kezd orosz befektetőkkel budapesti ügyekben. A kis figyelmetlenséget kihasználva valakik hirtelen eladnák jó pénzért a Városházát. Mennyi nem várt esemény történik egy szemhunyás alatt! De sebaj, Karácsony játssza tovább az ártatlant, és csak csodálkozik, mint vájár a bitcoinbányában. Azt már láttuk korábban is, ő az az embertípus, aki nem feltétlen híve a felelősségvállalásnak. Szívesen hárítja a botrányos ügyeket a jobboldali sajtóra, a Fideszre, az orosz titkosszolgálatokra, és ha végképp szorul a hurok, a kollégáira. Következetességben is küzd némi kihívással, hiszen nála pont akkora súlyú vétség a Városháza eladásáról tárgyalni egy több száz milliós kenőpénzért dolgozó ingatlanossal, mint a buszsávban hajtani a szolgálati autóval. Különbség persze így is van. Barts Balázs, a vagyonkezelő vezetője ugyanis tovább működtetheti a korrupt rendszert a Városházán, a sofőr viszont szégyellheti magát.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Kovács Tamás)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!