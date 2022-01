Farkasházy végre mondott egy vicceset

A sziporkázó viccekben finoman szólva sem jeleskedő Farkasházy Tivadar végre tett egy valóban szórakoztató kijelentést. Legalábbis az abszurd humor kedvelői szórakoztatónak találhatják azt, amit a Hócipő nevű vicclap főszerkesztője Tölgyessy Péterről mondott a minap. Egy hosszú, ám annál zavarosabb Facebook-bejegyzésében nem mást vetett a rendszerváltó jogász-politikus szemére, mint a valós intellektuális teljesítmény hiányát.

Farkasházy szürreális kirohanásában az SZDSZ egykori elnöke különböző tanulmányainak a karakterszámát is górcső alá vette, számolgatta, és a saját „humoros” írásainak hosszával vetette össze. – A 2013-as „Orbán-rendszer természete I–V.” Hoppá, öt kötet, illetve hat, (...) alig 150 ezer leütés, annyit olykor három Hócipőbe írok – fogalmazott a „humorista”. Tölgyessy legutóbbi, a 444-nek adott interjújából pedig az a kijelentés fájt a leginkább Teddy néven is emlegetett „humoristának”, hogy „az orbánozás elbutítja az ellenzéket”. Rögtön egyik kedvenc fordulatához, a szívéhez láthatóan oly közel álló hitlerezéshez folyamodott. – Rooseveltéket is elbutította a hitlerezés? Ahelyett, hogy Adolfot meghívták volna Jaltába és Teheránba – írta Farkasházy, megjegyezve, hogy ő igenis szeret orbánozni. A jelenlegi kormány megdöntéséről szövögetett ábrándozásában előkerült a normandiai partraszállás néhány egyéb második világháborús hasonlattal, és olyan kis „gyöngyszemeket” is odavetett, mint hogy „(Orbán) a járványban már az életünkre is tört”.

Azért is mulatságos, ahogy Farkasházy egy olyan kaliberű értelmiségit próbál intellektuálisan lenullázni, mint Tölgyessy, mert láthatóan az a baja vele – ahogy a saját politikai térfelének sok más szereplőjével is –, hogy nem az ő ízlésének megfelelő intenzitással szidja a nemzeti kabinetet. Bár a Heti hetes című politikai műsorban Farkasházy ugyanezen okból rontott neki például Hajós Andrásnak, Verebes Istvánnak és a Majka nevű rappernek is, ilyen nyilvánvalóan mondvacsinált és átlátszó érvekkel még nem nevettette ki magát.

Az már kevésbé vicces kérdés, hogy Farkasházy mit tett volna az említett gyűlölt „bajtársaival”, ha politikai hatalom birtokosa lett volna a vészkorszakban, amelyhez szemlátomást bizarr módon vonzódik.

Borítókép: Farkasházy Tivadar (Fotó: Korponai Tamás/Nemzeti Sport)

…

