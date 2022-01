Képzelt riport a taxiból

– Na végre, megbukik a csúti Napoleon!

– Igen az jó lenne, tényleg. De kik ülnek majd a helyére?

– Hát az mindegy is. Ez a Zajos ember, meg a Gyurcsányiék, pár karakán fiatallal együtt, ők azok a momósok, csupa érettségizett, okos srác. Jó lesz ez!

– Jó, jó, de mégis mit fognak tenni? Jobb lesz nekünk? Lesz német fizunk, svéd egészségügyünk, finn oktatásunk?

– Igen, beszéltek ilyenekről, meg alacsonyabb rezsiről is, tudja...

– Várjon! Én úgy emlékszem, hogy a rezsicsökkentés ellen beszéltek. Az nem azt jelenti, hogy növelni fogják a rezsit?

– Á, dehogy! Vagyis lehet, mit tudom én már, de nem ez a lényeg. Nem kell mindent így szó szerint venni. Jobb lesz nekünk és kész.

– Igen, igen, én is szeretném, ha jobb lenne. De hát olyan nyugtalanító dolgokat hallok a kampányban. Kicsit meg is zavarodtam, hogy hova kell majd húzni azt az X-et.

– Persze, azokat a Zorbánék mondták úgy, mintha a Zajos úr mondta volna, azért, hogy megtévesszenek minket. De a lényeg, hogy sokkal jobb lesz nekünk!

– És mi lesz, ha mégsem lesz jobb? Még nincsenek is kormányon, de már azt hallom, hogy valami csomagot kell készíteni, mert a Zorbán eladósította az országot. Bokros óta nem szeretem a csomagokat…

– Ezt is csak a fogyatékos propagandisták terjesztik. Különben is megmondta a Gyurcsányi úr, hogy nem kell félni, nem fog fájni.

– Neki biztos nem fog fájni, de mi pórul járunk most is. Akkoriban utáltam meg a parizert, meg a paprikás krumplit, ezért kicsit neheztelek is a Jakus úrra, hogy ezzel viccelődött.

– Nem kell folyton húst zabálni! Klimatikusan is tudatosnak kell lenni, ahogy a jó vágású Húsvét úr szokta mondani.

– Mindent értek én, csak félek, hogy megint elqrják ezt a kormányzást, mint 2006-ban.

– És ha igen? De legalább nem a Zorbán pöffeszkedik a Karolinában, vagy minek hívják.

– Ezzel nehéz vitatkozni. Legfeljebb, ha nagy lesz a baj, majd visszajönnek és újra helyrehozzák a dolgokat...

Borítókép: A kép illusztráció

