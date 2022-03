A választások tisztasága

3.: A választási kampány hajrájában a Facebook egyszerűen eltüntette a Mi Hazánk nevű, Magyarországon bejegyzett, törvényesen működő és a választásokon a parlamentbe jutás esélyével induló párt oldalát. A Facebook ezzel a lehető legdurvább módon avatkozott bele a magyarországi választásokba. A lehető legdurvább módon és teljesen törvénytelenül.

A Facebook egy köpőcsésze. Mark Zuckerberg egy moral insanity. Ebből következően tökéletesen gátlástalan. Egy szemét gazember, az összes alkalmazottjával együtt. Ha valamennyire is féltjük a jövőnket és azt a bizonyos oly sokat hangoztatott demokráciát, akkor ezeket egyszerűen el kell takarítani a világból.

4.: Részlet lapunk Az ukrán külügy egyeztetett Márki-Zay stábjával Zelenszkij brüsszeli beszéde előtt című cikkéből:

„[…] a magyar diplomácia vezetőjének állásfoglalása után Dmitro Kuleba külügyminiszter felhívta a budapesti ukrán nagykövetet, és Ljubov Nepopnál arról érdeklődött, hogy miként lehetne elősegíteni a baloldali ellenzék választási győzelmét. Lapunk nemzetbiztonsági forrásból úgy értesült, hogy Márki-Zay baloldali miniszterelnök-jelölt stábja és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között meg is történt a kapcsolatfelvétel. Ezt követően az Európai Tanács március 24-i ülésére videókapcsolattal bejelentkező Zelenszkij a diplomáciában meglehetősen szokatlan stílusban szólította meg Orbán Viktor kormányfőt.

Figyelj, Viktor, tudod, mi történik most Mariupolban? Ha tudsz, menj le a [Duna-] partra, nézd meg a cipőket, és meg fogod látni, hogy ilyen tömeggyilkosságok most is folynak a világban. Oroszország ma is ezt hajtja végre

– hangoztatta. Az ukrán elnök ezt követően kérdőre vonta a magyar miniszterelnököt, hogy miért habozik szankciókat bevezetni, fegyvereket átengedni Magyarországon, illetve miért dilemmázik azon, hogy kereskedjen-e Oroszországgal. […] Zelenszkij a tegnapi napot sem hagyta ki Budapest-ellenes éllel megfogalmazott nyilatkozat nélkül, hiszen a dán parlamenti képviselőknek küldött videóüzenetében kijelentette:

Nem lehetnek orosz csápok Európában, amelyek belülről feszítik az uniót, és még most is segíteni próbálják Oroszországot, hogy a lehető legtöbb pénzt keresse. Mindenki pontosan tudja, hogy az EU-ban ki áll szemben az emberiességgel és a józan ésszel, ki az, aki semmit nem tesz Ukrajna békéjéért. Ennek véget kell vetni, Európa pedig nem hallgathatja tovább a magyar kormány kifogásait.

A fentiek tükrében tehát egyáltalán nem meglepő Zelenszkij és Márki-Zay színfalak mögötti együttműködése, hiszen a baloldal kormányfőjelöltje többször nyilatkozott arról, hogy a kemény szankciók elrendelése mellett fegyvereket és magyar katonákat küldene Ukrajnába. Az a körülmény sem elhanyagolható, hogy mindketten főként a most regnáló amerikai adminisztráció kottájából játszanak.”

Nos, így válik a szomszédunkban zajló háború puszta kampányeszközzé a teljesen gátlástalan moral insanityk számára. Vagyis a magyarországi baloldal számára. És ez egészen egyszerűen elfogadhatatlan. Márki-Zay és egész bandája a lehető legkomolyabb nemzetbiztonsági kockázattá váltak. Ezeknek tényleg semmi sem drága.

Ezeket is el kell takarítani.

Készüljetek április 3-ra! Már csak négy nap!

Borítókép: Márki-Zay Péter és Bajnai Gordon találkozója a szóban forgó étteremben (Fotó: Beküldött/Mandiner)

