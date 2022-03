Márki-Zay devianciaként értelmezte a homoszexualitást

Egyre nehezebb eligazodni és értelmet találni Márki-Zay Péter kínos szónoklataiban és nyilatkozataiban, de ha kitartóak vagyunk mindig akad egy-egy kitüntetett pillanat, amikor őszintén és egyértelműen beszél. A baloldal miniszterelnök-jelöltje legutóbb a Telexnek adott videóinterjúban villantotta meg a belső énjét, és azt mondta, amit valójában gondol.

Az újságíró minden áron ki akarta húzni Márki-Zayból, vajon miért gondolja azt, hogy április 3-ig, a választásokig már nem hozzák nyilvánosságra beígért lejárató felvételeket kormánypárti politikusok magánéletéről. Emlékszünk még, hogy az ördög ügyvédje nevű profil mögé bújt személy, vagy személyek a közösségi médiában tavaly év végén álltak elő azzal, hogy hamarosan leleplező felvételeket közölnek Varga Judit igazságügyi miniszterről, aki szerintük a „lányokat is szereti.” A miniszter asszony azonnal feljelentést tett és visszautasította az alantas rágalmakat, a rendőrség pedig ismeretlen tettes ellen nyomozni kezdett.

Márki-Zay Péter is emlegette, hogy egy blog három, kormánypárti meleg politikusról is „botrányos” anyagokat publikál majd. Február közepén az ATV-ben pedig konkrétan megnevezte, hogy a Borkai-botrányt is kirobbantó ördög ügyvédje hozza majd nyilvánosságra a felvételeket három miniszterről.

Most a telexnek adott interjúban a „nagy leleplezés” elmaradásának egyik lehetséges okaként az erkölcsi megfontolást említette. Innen érdemes szó szerint idézni a baloldal kapitányát: „...és bár belengették, hogy szexuális devianciákkal fogják lejáratni a kormányt, de aztán rájöttek, hogy milyen erkölcstelen lenne kihozni és coming out-oltatni valakit...”

Szexuális deviancia? Csak nem? A miniszterelnök-jelölt tehát a homoszexualitást devianciaként, azaz a általánosan elfogadott társadalmi normáktól való eltérésként értelmezi. Eddig a baloldalon csak azt hallottuk, hogy a szivárványos családmodell a haladás és a felvilágosodás legnagyobb csodája, legyünk „elfogadók” szeressük a „sokszínűséget”, tekintsük természetesnek az azonos nemű emberek szexuális- és párkapcsolatát, engedélyezzük nekik a házasságkötést és gyermekek örökbefogadását.

Izgalommal várom, mi jöhet még, és szinte sajnálom, hogy már csak bő két hétig tart a kampány. Lehet, hogy legközelebb azt is megtudjuk a baloldal messiásától, hogy kik azok az „árulók”, akik az ellenzék soraiban megbújva a vesztükre törnek.

Addig is várom az ellenzéki összefogás bátor és haladó politikusainak tiltakozását a miniszterelnök-jelölt „homofób” megnyilvánulása ellen, kéz a kézben – azaz vállt vállnak vetve – a baloldali és liberális véleményformálókkal és emberi jogi szervezetekkel.

De legalább a kék szalagot lecserélhetnék egy szivárványosra.

