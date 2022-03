Vágó István arcátlanul védte be Gyurcsányt VV Zsolti kanapéján

A békemenet csodálatos és felemelő volt. Az összetartozás élménye, a nemzeti színű lobogók erdeje és a mosolygó emberek látványa nagyon feltöltötte Felhévizyt. Nagyon kevés van már csak hátra a választásokig, de ez a szívet melengető ünnepi rendezvény és Orbán Viktor nyílt, őszinte ugyanakkor határozott és előremutató beszédének erőt kell adnia mindannyiunknak a döntő napig. A választás tétje azért lett most még nagyobb, mert háború zajlik a szomszédunkban.

Nem mindegy, hogy a békepárti kormány marad vagy pedig a háború párti ellenzék kerül hatalomra. Most Magyarország biztonsága és a magyar emberek élete a tét.

A háború borzalmait és a szerencsétlen sorsú menekülteket látva Felhévizy úgy döntött, hogy Kisvárdán élő kedves barátainak, akik befogadtak a házukba egy négygyermekes kárpátaljai magyar családot, összekészít két csomagot. Az egyikbe ruhákat és tisztálkodószereket csomagolt, ezt más fel is adta, a másikba pedig gyermekápolási szereket és különféle játékokat készített össze, hogy egy kicsit ő is hozzájáruljon a szegény család támogatásához. Ahogy pakolta össze a babákat, plüssfigurákat, építőkockákat, kisautókat és képeskönyveket, egyszer csak kezébe került a Legyen ön is milliomos! társasjáték. Egyből eszébe jutott az ominózus televízióműsor, amit először Vágó István vezetett.

Felhévizy pont a napokban nézte meg a YouTube-on futó 1 kanapén 30 című műsort, amelyben Osváth Zsolt vendége az egykori kvízmester volt, aki ma Gyurcsány-párt, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője és nem mellesleg a baloldal egyik leghangosabb megmondóembere is egyben, aki a Facebook-oldalán rendre szajkózza a pártja és a baloldali ellenzék tételmondatait, megspékelve a maga pökhendi, kioktató stílusával.

Osváth Zsolt műsorában sem hazudtolta meg önmagát. Természetesen foggal-körömmel védte a főnökét, Gyurcsány Ferencet és fényezte önmagát. A baloldalon úgy tűnik ki van adva a Böszme mosdatása. Vágó mindent elkövetett ezúttal is, hogy feledtesse, elmossa, elhomályosítsa Gyurcsány ősbűneit, a lovasrohamot, a szemkilövetést és a k…rvavországozást. Neki most ez a feladat jutott, aminek szemmel láthatóan örömmel tett eleget. Azonban elárult egy titkot is az életéből, ami sok mindent megmagyaráz, kommentár nélkül a jellemével kapcsolatban:

„Annyi pénzt kínált a TV2, hogy menjek át, amire nem tudtam nemet mondani. Bánom. Van az a pénz, amitől az ember anyagias lesz”.

A kádári langymeleg, puha diktatúra szolgalelkű médiamunkása, akit Kálmán Olgához hasonlóan tudatosan az embereket félrevezetve, független, objektív, korrekt figuraként jelenítettek meg, többször kimutatta a foga fehérjét. Szinte valamennyi kormánypárti politikusba belerúgott már, a legkülönbözőbb, aljasabbnál aljasabb módon. Íme, néhány korábbi bicskanyitogató megszólalása, csak a tisztánlátás végett.

Németh Szilárdról és a kormányról a következőket írta:

„Az, hogy így néz ki, kellemetlen. Ahogy beszél, az bicskanyitogató. Hogy ez az ember ma országgyűlési képviselő lehet, az szégyenletes. Hogy ő egy párt alelnöke, az szinte megmagyarázhatatlan. Hogy ez a párt ma az ország kormánypártja, az szinte hihetetlen. De a legszomorúbb az, hogy ennek a pártnak ma még mindig ekkora a támogatottsága. Ez már kész tragédia.”

A zsidókról is megvolt a nem éppen szalonképes véleménye:

„Ateistaként nem érdekel a zsidók és az I.ten (kiírva vagy kipontozva, nagy- vagy kisbetűvel, nekem édesmindegy) viszonya, nehezen viselem a kaftános-pajeszos-kalapos zsidók látványát, nem hatnak meg szertartásaik, és semmi közösséget nem érzek velük. És nem is akarok”

Még Nagy Ferót is megtalálta az állami kitüntetése kapcsán:

„Azért a hatalom talpnyalása jobban fizet, mint a kirekesztetteké, lássuk be…”

Természetesen a NER sem maradhatott ki:

„A NER már most ellenzékben érzi magát. Minden csatornájuk, műsoruk, cikkük a »baloldal« gyalázásáról szól. Önálló mondanivalójuk nincs, ők ma már az ellenzék ellenzéke. […]”

Vágó István akkor is túlment a jó ízlés határán, amikor közösségi oldalán azt írta: rá kellett volna borítani az asztalt a Hír TV műsorvezetőnőjére Nagy József ellenzéki újságírónak egy műsor felvételén, amiért félbeszakította az ellenzéki újságíró hosszú monológját – írta meg korábban a PestiSrácok, idézve a gyurcsányista kvízmestert.

De az is emlékezetes, hogy Vágó azért a durva, gusztustalan, és az egész országot megbotránkoztató bejegyzéséért sem kért bocsánatot, amelyben azzal viccelődött: mivel a koronavírus elsősorban az idősekre veszélyes, a kormány biztosan jól jár azzal, hogy kevesebb nyugdíjas lesz.

Akkor úgy fogalmazott a DK-s politikus:

„Két területen spórolnak egyszerre: – kevesebb vírusteszt, kevesebb nyugdíjas. Ügyes”.

– Ezek a megnyilatkozások egészen elképesztők, még így újraolvasva, hosszú idő elteltével is. De szép lassan, ahogy Kálmán Olgánál is, úgy Vágó Istvánnál is elvált az ocsú a búzától, a függetlenség hazug álarca a porba hullt és kiderült, hogy valójában minden szava és tette a baloldal megsegítésére irányult.

Ennek ellenére úgy látom, hogy vannak még nagyon sokan, akiknél még hat a baloldal korábbi agymosása és még mindig függetlennek és objektívnek tartják az egykori mézes-mázas kvízprofesszort. Ezért volt fontos ismét bemutatni milyen ember is ő valójában.

Nem véletlen, hogy végül mind a ketten, Kálmán Olga és Vágó István is a Gyurcsány-pártban találták meg a számításaikat. Ahogy a latin mondja: simili similis gaudet – hasonló a hasonlónak örül – elmélkedett Felhévizy, kezében a Legyen ön is milliomos! társasjátékkal, amit végül nem pakolt be a csomagba, mert úgy érezte, jobb lesz a srácoknak, ha a már gondosan elhelyezett édességek mellé inkább még pár darab gyönyörű narancsot csomagol, az mégis egészségesebb, mint a Vágó István-féle kvízjáték dobozos remake-je.

Borítókép: Vágó István és Osváth Zsolt a műsorban (Fotó: Képernyőfotó – YouTube)

