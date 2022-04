Megint belelendültek az irigy, kattintásvadász roncsportálok

Columbo, Derrick és Kojak tudása együttvéve sem lenne elég ahhoz, hogy kinyomozzuk, honnan is indult el ismét a téma, ki dobta be a közbeszédbe, de tény, hogy mostanra az egész „savanyú a szőlő” mentalitású baloldali, liberális, „függetlenobjektív” sajtó azzal riogatja a balatoni nyárra készülő honfitársainkat, hogy ennyi meg ennyi pénzt fognak elkérni a vendéglátósok az ételekért, szolgáltatásokért a szezonban. Valahogy ez a fenyegetőzés minden évben, így április–május környékén előkerül balos körökből, és első helyen a lángos árát, mint egyfajta magyar néplélekre ható tényezőt említik.

Az ATV most éppen „lélektani határként” 1000 forintot említ, de úgy, hogy szerintük „a balatoni lángos ára – 1300 forint lesz”. Nem lehetséges, vagy vélhetően, esetleg valószínűleg, hanem így, kijelentő módban: lesz! (Lesz, lesz, lesz, csakazértis lesz!)

Nyilván van munkatársaik között olyan, aki anno a szocializmus idején létező Országos Anyag- és Árhivatalban dolgozott, más magyarázat nemigen lehet arra, hogy ilyen biztosak a dolgukban.

De olvashattunk itt már 1600 forintos, vagy még drágább balatoni lángosról és nemcsak mostanában, hanem az elmúlt évek nyári szezonjait megelőzően mindegyik alkalommal.

Három évvel ezelőtt a Mindenszó roncsportáloknak nevezte az ilyen balatoni árakkal ijesztgetőket és le is rántotta róluk a leplet, a valódi árak meg sem közelítették ezeket a horribilis számokat!

Tavaly júliusban a LikeBalaton írta meg, hogy egyes rémhírkeltők szerint a Balatonnál akár 1500 forintot is elkérnek egy lángosért a büfések, amiről a portál akkor fehéren-feketén kiderítette, hogy ez nettó hazugság, hiszen sehol sem találtak ilyen áron lángost.

Eme félelemkeltő hazudozásokra, riogatásokra én a következő magyarázatokat találtam:

– ezek valamely ellenérdekelt – nagy eséllyel külföldi – üdülőhely szekerét próbálják tolni, céljuk a magyar tenger lejáratása

– valamely más, megmagyarázhatatlan okból gyűlölik a Balatont

– olvashatatlan, nézhetetlen tartalmaikat próbálják efféle hangzatos felütésekkel eladni

– egyszerűen csak irigyek

Bármi is az ok a felsoroltak közül, ezúton szeretnék mindenkit megnyugtatni: a 2022-es nyári üdülési szezon a Balatonnál újra csodálatos lesz, tele felszabadultan pihenő, szórakozó magyar családokkal, akik egy, két vagy akár három kellemes hetet is eltöltenek majd Balatonaligától, Siófokon, Szemesen, Fonyódon át Keszthelyig, vagy éppen Badacsonytól, Tihanyon és Füreden át Akarattyáig valamelyik nagyszerű helyen, és többek között a kormány családpolitikájának is hála nem fognak nélkülözni, már csak azért sem, mert ezen felelőtlen riogatásokkal ellentétben az árak idén is, ahogy az elmúlt években bármikor egy átlagos magyar dolgozó család számára megfizethetők lesznek.

És a szezon azért is nagyszerű lesz idén is, mert a józan, normális gondolkodású magyar emberek nem hagyják, hogy kattintás- és lájkvadász roncsportálok hülyének nézzék őket!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Flickr)

