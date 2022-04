Teljes képzavar Perintfalvi Ritánál

Érthető volt persze Perintfalvi Rita szomorúsága, mert mostanában nem nagyon küld az Úr prófétákat hozzánk, ha jól tudom, Krisztus óta nem érkezett közénk egy se (hogy Malakiás volt az utolsó vagy Keresztelő Szent János, ezen most lépjünk túl), mintha az Úristen úgy gondolta volna, hogy a megváltással ő a maga részéről befejezi ezt a prófétásdit, akiknek a feltámadás sem elég bizonyíték, azokkal tényleg nincs mit kezdeni, azokhoz a továbbiakban fölösleges prófétákat küldözgetni. A muzulmánok szerint ugyan volt próféta még Krisztus után is, a legutolsó Mohamed, de ennek is van lassan ezerötszáz éve.

De aztán Perintfalvi Rita talált egyet, ami egy igazi vallástörténeti szenzáció. Főleg, hogy egy olyan prófétát talált, aki egyszerre zsidó is meg keresztény is, amit én nem nagyon értek, mert tudomásom szerint a keresztény vallás (bármely felekezete) és a zsidó vallás (bármely ága) homlokegyenest ellentétes álláspontot képvisel abban a kérdésben, hogy Krisztus megváltó volt vagy sem, de biztosan csak én vagyok ideológiailag képzetlen, hiszen ha valaki lehet egyszerre fiú is meg lány is, biztosan lehet zsidó is meg keresztény is. Csak az a hülye tömeg akadékoskodik mindig. Akik most is megszavazták a Fideszt. Akikkel mindig csak a baj van.

Perintfalvi Rita azonban most váratlanul egy platformra került Róna Péterrel, akinek szintén a tömeggel van baja. Szerinte ugyanis az ellenzék választási vereségének nem az ellenzék alkalmatlansága volt az oka, hanem maga a magyar társadalom, amelynek a „demokráciaigénye kifejezetten mérsékelt”, és aki ezzel a kijelentésével most hirtelen Perintfalvi Rita szövetségese lett. Nehéz követni, hogy ki kivel van. Csak egy dologban lehetünk biztosak: mindig velünk van a baj. Ezért újra meg újra át kell nevelni bennünket.

