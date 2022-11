Berg meg a turáni átok

„Rájár a turáni átok az autokratákra és populistákra. Wilders, Jansa, és Le Pen után Bolsonaro is megbukott Brazíliában. A szavazás befolyásolására tett kísérletek ellenére Lula nyerte az elnökválasztást, igaz, nagyon szoros küzdelemben.

Orbán barátai közül tehát csak Meloni, Erdogan és Putyin maradtak. Az előbbi miniszterelnöki szűzbeszédében az európai integráció és együttműködés mellett tette le a garast, míg az utóbbi lehetetlen helyzetbe lavírozta magát Ukrajna lerohanásával. Innen nehezen tudná megnyerni a megszálló háborút, miközben a nemzetközi közvélemény számára is teljesen elfogadhatatlanná vált személye.

2024-ben az lesz a feladatunk, hogy kiálljunk egy erős, élhető és európai Magyarországért, és még jobban visszaszorítsuk az Orbán-féle populistákat mind európai, mind pedig országos szinten!”

Nekem ne mondják, hogy nem lenyűgöző! Főleg ez a turáni átok rész.

Na most, az a helyzet, hogy a turáni átok egy legenda, amely több formában is ismert, és amely a magyarok közötti viszálykodást, széthúzást magyarázza. Vagyis: a magyarok közötti viszálykodás és széthúzás egy átok következménye, amely átkot a legenda legelterjedtebb változata szerint Szent István királyunk által tűzzel-vassal üldözött pogány magyar táltosok mondták ki, ők átkozták meg a magyarokat – a keresztény útra tért magyarokat –, hogy örökké ellenségeskedjenek, soha ne legyen közöttük egyetértés és békesség. Amúgy a „turáni átok” szókapcsolatot először Herczeg Ferenc használta.

Na most, Berg Dániel szerint – aki már tudja, mi lesz a Momentum dolga 2024-ben – „rájár a turáni átok az autokratákra és populistákra. Wilders, Jansa, és Le Pen után Bolsonaro is megbukott Brazíliában. A szavazás befolyásolására tett kísérletek ellenére Lula nyerte az elnökválasztást, igaz, nagyon szoros küzdelemben. Orbán barátai közül tehát csak Meloni, Erdogan és Putyin maradtak.”

Értjük. Nem tudjuk nem érteni. Ha itt a turáni átok munkál, akkor nincs mese: Berg Danika szerint a hollandok, a szlovének, a franciák, a brazilok, az olaszok, a törökök és az oroszok: mind magyarok. Ehhez képest a „Jézus is magyar volt” hívei kifejezetten gyenge kezdők. Arról nem is beszélve, hogy az imigyen szétszóródott, Oroszországtól Brazíliáig élő magyarok nemcsak szétszóródtak, hanem nagyon szét is húznak, és ezért buknak meg. Ebből viszont az is következik, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem barátja és támogatója nevezett – amúgy magyar – „diktátoroknak”, hanem ellensége, akikkel folyton viszálykodik és ellenségeskedik. És akkor hamarosan Putyin is meg fog bukni, Orbán fogja megbuktatni, hiába, nagy úr ez a turáni átok.