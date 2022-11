Piros lapos figyelmeztetés Baranyinak

Nem túl felemelő tevékenység Ferencváros jelenlegi polgármesterének nyilatkozatait olvasgatni, és írni is csak ritkán érdemes róluk, de az újságírók gyalázása után Baranyi Krisztina most ismét feszegette a toleranciahatárokat, futballnyelven szólva páros lábbal szállt bele a Fradiba. Az mfor.hu portálnak adott interjúban megkérdezték tőle, hogy polgármesterként hogyan értékeli a Ferencvárosi Torna Club labdarúgócsapatának történelmi menetelését az Európa-ligában. Szó szerint idézem a teljes válaszát, már csak azért is, mert mi itt a nemzeti-konzervatív oldalon szeretjük a tényeket, és érdemes elejét venni annak, hogy a „szövegkörnyezetből kiragadott mondatokra” hivatkozva próbáljon bárki meghazudtolni. Baranyi tehát ezt válaszolta a kérdésre:

„Egyrészt sikernek, hiszen magyar csapat nagyon rég jutott el a nemzetközi kupák valamelyik tavaszi fordulójáig. Másrészt nyilvánvaló, hogy ez egy, az adóforintjainkból felpumpált kirakatcsapat, tele olyan játékossal, akik mielőtt idejöttek, nemhogy Ferencvárosról, de valószínűleg Magyarországról se hallottak. És azért attól nem kell hasra esni, hogy közpénzcsilliárdokból összejön az európai középmezőny alja. Ezzel együtt a Fradi fontos intézménye a kerületnek. Az, hogy most éppen milyen a vezetése, milyen játékosai vannak, hogy milyen teljesítményt nyújt, milyen szurkolói légkör veszi körül, független attól, hogy ez a klub ebben az épületben született meg, és gyakorlatilag egyidős ezzel a közösséggel.”

Hasra esni senki és semmi előtt nem kell, de Baranyi Krisztina eddigi kerületvezetői ténykedését nézve még a saját szavazóinak is inkább az orra bukás jut eszébe. Túl a nyilvánvaló butaságon, az irigységen és rosszindulaton, amit ezek a mondatok sugallnak, az is érzékelhető, hogy mennyire hiányzik a realitásérzék Ferencváros polgármesteréből. Az ország legnépszerűbb és éppen egy soha nem látott sikerszériát futó sportklubját ócsárolja, a vitathatatlanul bravúros eredményt elért focisták munkáját értékeli le flegma, pökhendi stílusban. Nyilvánvaló, hogy fogalma sincs a futballról, arról, hogy mit jelent ma szakmailag nem csak itthon, de európai mércével is az Európa-liga-csoportgyőzelem, amit a Fradi elért.

Amit Baranyi „az európai középmezőny aljának” nevez, azt a szintet ebben az idényben olyan csapatoknak nem sikerült megugraniuk, mint a holland PSV Eindhoven, az olasz Roma, az angol Manchester United vagy éppen a Fradi csoportbeli ellenfele, a francia Monaco, akik mögöttünk végeztek, így az előbbiekhez hasonlóan rájátszásban kell összecsapniuk a Bajnokok Ligájából csoportharmadikként kiesett ellenfelükkel. A BL-ből kizuhantak között is olyan klasszis csapatok küzdenek még az Európa-liga-nyolcaddöntőért, mint a Barcelona és a Juventus. Ők tehát a középmezőny alját súrolják Ferencváros polgármesterének mércéje szerint.

Okos ember nem alkot markáns értékítéletet olyan ügyben, amihez nem ért, amiben tájékozatlan, főleg nem tesz ilyet a nagy nyilvánosság előtt, közszereplőként. Bár önmagában már emiatt is kétséges a polgármesteri alkalmassága, az igazmondás sem az erőssége. Ugyanis valótlanul állítja, hogy adóforintokból, „közpénzcsilliárdokból” pumpálták fel a Fradit. Ez megint csak egy ostoba toposz, ami a baloldalon, illetve a Ferencvárost vagy magát a futballt gyűlölők körében terjedt el.

A valóság az, hogy a klub a bevételeinek döntő hányadát piaci szereplőktől kapja, illetve televíziós jogdíjak, valamint a Baranyi által lesajnált nemzetközi kupaeredményekért járó eurómilliók teszik ki. A legnagyobb állandó éves tétel, mintegy másfél milliárd forint egy nagy európai stadionfenntartó cégtől származik, amelyik a Fradi otthonát, a Groupama Arénát is üzemelteti. Ezért a vállalatot illetik meg a stadion jegyárbevételei és a reklámokból származó pénzek, de a nyereség egy bizonyos százalék feletti részét is visszaosztják a Fradinak. A klub költségvetésének kis hányadát képezi az államtól, vagyis a Magyar Labdarúgó-szövetségtől kapott támogatás, ami egyébként törvény szerint jár a többi klubnak is.

Az MVM is szponzorálja 2018 óta a Fradit, de az évi nagyjából kétmilliárd forintos összeg nem a futballcsapatot illeti, hanem a klub összes szakosztálya között oszlik meg. Ezek a tények, ennyire „pumpálták fel” a Fradit adóforintokból. A mártírszerepben szívesen tetszelgő, az igazságra nyilatkozatok szintjén annyira kényes polgármesternek megint nem sikerült igazat mondania.

Az már csak hab a tortán, hogy a sikerért keményen dolgozó profi sportembereket, a Fradi külföldi labdarúgóit is leszólta egy félmondatban, szerinte ezek a játékosok nem is hallottak a Ferencvárosról, de Magyarországról sem, mielőtt ide jöttek. Mondta ezt Baranyi azok után, hogy valószínűleg sok olyan, IX. kerületben lakó külföldi állampolgár szavazatának is köszönheti a polgármesteri posztját, aki egy szót sem beszél magyarul, és mielőtt Budapestre jött dolgozni vagy tanulni, fogalma sem volt, hol van ez a mi gyönyörű fővárosunk.

Egy dologban van igaza Baranyi Krisztinának: a Fradi egylényegű a Ferencvárossal, a főváros kilencedik kerületével. Fradi-drukkerként ezek után személyes ügynek is tekintem, hogy ez a mostani vezetés, ez a gondolkodásmód, ez a stílus a lehető leghamarabb tűnjön el a kerület éléről.

Borítókép: Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester (Fotó: Mirkó István)