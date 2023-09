Zelenszkij úgy viselkedett az elmúlt másfél évben, mint azok az ukrán vendégmunkás lányok, akik azért mennek Nyugatra, hogy a szolgáltatást igénybe vevő férfiakat az aktus után még ki is rabolják, és erre felhatalmazva érzik magukat valamilyen oknál fogva.

Az ukrán elnök még az országot is eltéveszti, hogy melyiknek az elnöke. Mert tetszik nem tetszik, Biden vagy Putyin stílusa, az emberfia tűrőképesebb velük szemben. Persze a nagyhatalmak is túlfeszíthetik a húrt. De Ukrajna sosem volt nagyhatalom, és nem is lesz már soha sem. Ukrajna tulajdonképpen megszűnik létezni lassan, mert a regnáló elnök elküldte a vágóhídra az életerős férfiak jelentős részét. A háború okozta demográfiai katasztrófa óriási bajt okozhat Ukrajnában. Nem csak férfiakat veszítettek el, de nőket is szép számmal. Nem csak a háború következtében, de a kivándorlás miatt is. Tehát Zelenszkij országa nem csak területileg zsugorodik, hanem lakosságszámban is csökken. Ráadásul azok halnak meg, menekülnek el, akik még munkaképesek lennének. Egy csökkenő méretű, csökkenő erejű ország elnökének az ereje is csökken. Ilyen időpillanatban nem jó összeakasztani a bajuszt minden szövetségessel.