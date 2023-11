Kis Sándor utazásai

Most például körbejárta a „gyepűt”. Megjelent Észak-Macedóniában, Albániában, Varsóban – mindenütt állam- vagy kormányfőnek kijáró fogadtatásban részesült –, majd beugrott Kijevbe, ahol uniós zászlók alatt „tárgyalt” mindenkivel is, aztán beugrott a (fél)perifériákról, a gyepűkről a centrumba, hogy Macron francia elnök is fogadja, valami rejtélyes és felfoghatatlan okból kifolyólag.