Kis baloldali állathatározó: pulykák, cápák és patkányok

Nehéz elfelejteni az MSZP egykori állócsillaga, Bangóné Borbély Ildikó kijelentését is, aki a kérdésre, hogyan lehetséges, hogy folyamatosan emelkedik a Fidesz támogatottsága, ezzel válaszolt: „Sok a patkány Magyarországon. Ha már a patkánytéma felhozódott itt Budapesten. És nem csak Budapesten. (…) Mindenki úgy gondolja, ahogy akarja. Ezt meg kellene állítani, a patkányinváziót is, mert nagyon sok kárt tudnak okozni Magyarországon és okoztak is az elmúlt időszakban.”

A választók, a magyarok sértegetésében azonban mindenképpen a baloldal történelmi vereségét összehozó kistérségi messiás, Márki-Zay Péter viszi a prímet, aki szerint már nem is állatok, hanem egyenesen trágyával etetett, sötétben tartott gombák a Fidesz szavazói, illetve akik elhiszik, hogy jó dolog a rezsicsökkentés.

Szóval az egyik oldalon nagyvadak és cápák vannak, a másik oldalon vágásérett pulykák, patkányok és trágyával etetett gombák. Jó nagy marhák vagyunk, ha ezt hagyjuk.

