Ha törik, ha szakad, sebességmérő kamerák telepítésével fellépünk az eszelős gyorshajtók ellen. Nem a mi dolgunk lenne, de akkor is megtesszük – fogadkozott egy évvel ezelőtt Karácsony Gergely, miután egy júliusi hajnalon két BMW és egy Mercedes gyorsulási versenye miatt halt meg az Árpád hídon egy 26 éves, teljesen szabályosan közlekedő biciklis. Budapest főpolgármestere akkor azt is közölte: „a kamerák felszerelése ugyan állami feladat – a bírságokból befolyó pénzzel együtt –, de mi nem várunk tovább rájuk: a főváros 48 sebességmérő kihelyezését készítette elő”.

Egy év alatt mindössze addig sikerült eljutni, hogy egyetlenegy sebességmérőt üzemeltek be, azt is a Váci úton. Kiderült, hogy Karácsony nem is úgy értette: helyettese szerint dehogy ígértek 48 kamerát, csak 46-ot, pontosabban nem is ennyit, hanem annyit, amivel akár 46 forgalmi sáv is megfigyelhető. A főváros szerint eddig a tesztüzem zajlott – valószínűleg ezek lesznek a világ legalaposabban tesztelt köztéri kamerái, talán csak a NASA teszteli alaposabban a holdjárókat –, és most a rendőrségre várnak, hogy beüzemeljék azokat. A BRFK szerint viszont Karácsonyék csak nemrégiben tájékoztatták őket, hogyan állnak a kamerafejlesztésekkel, ha pedig a traffipaxok megfelelnek a követelményeknek, akkor hamarosan be is kapcsolják őket az országos rendszerbe.

Amíg a kamerák tesztelése zajlik, újabb ámokfutás történt az Árpád hídon: a rendőrökhöz már szerda hajnalban bejelentés érkezett egy zavartan viselkedő férfiről Óbudán, akit át is vizsgáltak, és kiderült, hogy drogot fogyasztott. Ugyanez a férfi szerda éjjel ellopott egy taxit a Tavasz utcában, miután dulakodott a kocsi mellett dohányzó sofőrrel, majd a forgalommal szemben felhajtott az Árpád hídra, ahol két kocsival is ütközött. A balesetben az elkövetőn kívül még ketten haltak meg és többen megsérültek. A csaknem két kilométer hosszú híd amúgy is mágnesként vonzza a gyorshajtókat: egy év eleji, háromórás rendőri ellenőrzés során 127 olyan autóst mértek be, aki túllépte a megengedett sebességet, a csúcstartó 130-cal repesztett az átkelőn.

Karácsony a legújabb baleset másnapján hosszan magyarázta a bizonyítványt. Azt állította, hogy a tavalyi bejelentését követően haladéktalanul elkezdték a kameraprojektet, az új eszközök a korábbi, már meglévő infrastruktúrához kapcsolódnak, a berendezéseket a mérésügyi hatóság már hitelesítette, sőt azok már élesben üzemelnek. De még így is hetekbe fog telni, amíg befejezik a tesztüzemet, kitegyék a kamerákat jelző közúti jelzőtáblákat, és végre bírságolhatja a száguldozókat a rendőrség.Karácsony Budapestjén ugyanis nem kapkodják el a dolgokat.

Elég csak a főpolgármester 2019-es választási ígéreteire gondolni, azokból is jó néhány vár megvalósításra. A főpolgármester ígéreteivel amúgy is csínján kell bánni, a saját bevallása szerint is szívesen füllentő Karácsony ugyanis szeret nagyokat mondani. „A marhák jobb körülmények között utazhatnak, mint több százezer budapesti” – jelentette ki hőmérővel a kezében a 3-as metrón Karácsony Gergely még a 2019-es kampányban, azóta is várja az utazóközönség, hogy klimatizálják a metrókocsikat a 3-as vonalon. „Meg fogjuk tisztítani Budapestet az illegális gigahirdetésektől. Ha a bírósági döntés ellenére sem veszik el a plakátjaikat, akkor a saját kezemmel fogom őket levágni” – ezt tavasszal ígérte a politikai nagyvad, de csak annyira tellett tőle, hogy Vitézy Dávid kampányplakátjait átragasztotta.

De az is lehet, hogy mindez csak káprázat, fata morgana. Valójában Karácsony minden választási ígérete megvalósult, csak azért nem látjuk, tapasztaljuk, mert még tesztüzemben vannak.

Borítókép: Amíg a kamerák tesztelése zajlik, újabb ámokfutás történt az Árpád hídon. (Fotó: Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)