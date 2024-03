Hatalmas titkot rejtett Pankotai Lili naplója

A nemzetközi baloldal mindent elkövet, hogy Magyarországon is átvegye a hatalmat. Ezért belekapaszkodnak minden olyan dologba, percemberkébe, aki rosszat mond a kormányról és Orbán Viktorról. Ezek a figurák a nyugati médiában jelentős mértékben promotálva, futtatva vannak. Ez a helyzet Pankotai Lilivel is. A Mandiner számolt be arról, hogy a Kometa nevű francia lap most kiadta Pankotai Lili naplóját. A naplóban az aktivista a következőket jegyezte le:

„Az Orbán-kormány fenyegető leveleket küld a tiltakozó tanároknak, még el is bocsátja őket, néhányan pedig felmondanak. A fele a következő öt-tíz évben nyugdíjba megy. Ha semmi sem változik, az oktatási rendszer nagyrészt tönkremegy. Ma Pécsett tüntetek. Sokadszorra hallom a tüntetők követeléseit. Mindenkinek elege van ebből a kormányból.”

Korábban megírtuk, hogy Pankotai Lili a magyar Greta Thunberg. A baloldal mindig a nemzetközi sémákat igyekszik követni, így sikerült megalkotniuk Greta Thunberg magyar alteregóját. A svéd mintaaktivista sem a legélesebb kés a nemzetközi baloldal fiókjában, de a magyar változat még őt is alul múlja. Kicsit sárgább, savanyúbb, de legalább a mienk. Pankotai, a káromkodásairól, rendbontásairól ismertté vált civil aktivista mindenhez is ért.

Naplójából kiderül, hogy mindenkinek elege van a kormányból. A keresztényellenes kirohanásoktól sem visszariadó szélsőbaloldali aktivistát és az őt futtató baloldali médiát láthatóan nem béklyózzák a tények, hiszen úgy írnak le és idéznek tőle ilyen nyilvánvaló blődségeket, hogy közben hazánkban immár negyedik alkalommal győzött Orbán Viktor kétharmados többséggel. Tehát így van elege mindenkinek a kormányból.

Sokkal inkább az a helyzet, hogy a Pankotai Lilihez hasonló, tájékozatlan, hazug figurákból és az őket előszeretettel népszerűsítő baloldali médiából lett elege a magyar embereknek.

Így áll a dolog, ez a helyzet Lilivel és az ő titkos naplójával.

Borítókép: Pankotai Lili (Fotó: Polyák Attila)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!