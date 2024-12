De kicsoda M. P.?

Immáron sokadszor bizonyosodott be minden normális ember számára, hogy ez a nem is tudom, micsoda egészen biztosan nem normális. Ahogy áll ott, szemben az államtitkárral és Menczer Tamással, remegő szájszéllel, ott áll, ocsmánysága takonymosta fokán (bocs, Arany úr!), és lökdösődni kezd, ebben az egy pillanatban minden benne van, amit erről a nem is tudom, micsodáról tudni kell.

Odamegy a gyerekotthonokhoz, miután azzal fenyegette meg a saját gyerekeit, hogy egy ilyen otthonba fognak kerülni. Fényképeket posztol egy gyerekotthonban tapasztalható „rettenetes állapotokról”, miközben abban a gyerekotthonban éppen felújítási munkák folynak.

Soroljam még? Minek… Ez ilyen. Minden cselekedete, minden kijelentése ilyen.

De kicsoda ez a nem is tudom, micsoda?

III. Richárd lenne?

»Úgy döntöttem, gazember leszek…« Kézenfekvő. De mégsem pontos. Mert ez nem döntött úgy. Ez eo ipso gazember. Geboren. Erről írta Attila, hogy »Nézz a furfangos csecsemőre: / bömböl, hogy szánassa magát, / de míg mosolyog az emlőre, / növeszti körmét és fogát.«

Geréb Dezső lenne? Csábító gondolat, de teljesen hibás. Ugyanis Geréb Dezső árulóvá válik, de aztán megbánja tettét és visszatér a Pál utcaiak közé, s velük harcol a végén. Ez a nem tudom, micsoda meg elárulni sem képes igazából senkit és semmit sem, ugyanis nem kötődik senkihez és semmihez, csak saját magához. Azt az egyet nem fogja elárulni soha. Míg bele nem verik az orrát a saját piszkába. Ami nem más, mint önmaga.

Jago?

Van viszont »Ki szolga-köntöst, szolga-arcot ölt, / De szívét önmagának őrzi meg, / S míg tetteti, hogy dolgozik uráért, / Csak hízik rajta, s megtömve zsebét, / Magának hódol. Ennek van esze.«

Bólinthatunk erre is, ám felületes bólintás lenne. Ugyanis Jago mégiscsak valamilyen. Na várj csak, megmagyarázom! Mit is mond Jago Cassiónak? Ezt mondja:

Becsület! hiú és üres képzelet. Érdem nélkül nyerjük gyakran érdemtelenűl veszthetjük is el.

Látjátok? Erről van szó! Jago tudatos gazember, és tudja azt is, mi a jó. A nem is tudom, micsodánál ilyesmiről szó sem lehet. Ez meg egy moral insanity. Ami persze némi felmentés is, hiszen beteg. De azért ne mentsük fel… Sőt! Tartsuk számon, tudjunk mindent, emlékezzünk mindenre, amikor eljön a pillanat…

Első demagóg? Hm... Ez nagyon ígéretes... Első demagóg és a második a népből, ó, igen! Lássuk csak:

MÁSODIK A NÉPBŐL

És itthon is oly álmos minden ember,

Tán senki sem kohol már terveket,

Mint hajdanán, miknek kivitelére

A felséges nép torka kellene.

Ma reggel óta járom e helyet,

S szavazatomra nem akad vevő.

S utána az első demagóg:

ELSŐ DEMAGÓG

Odább! ez a hely itten az enyém.

Veszélyben a hon, hogyha nem beszélek.

(A nép helyeslést üvölt.)

(...)

Polgárok! fájva emelek szavat,

Mert a nemes szívnek fáj, a nagyot

Porig alázni; s egy nagy férfiút

Kell vonnom bírószéketek elé

A dísz-szekérről.

(...)

De bármint fáj szivem, mégis beszélek,

Mert téged, óh, dicső, fejdelmi nép,

Még hadvezérednél is többre nézlek.

Igen, igen! A nem is tudom, micsoda éppen így kufárkodik a hazugsággal és a becstelenséggel rettenetes fahangján. Eddig ez a legígéretesebb találat, ám soha ne feledjük, hogy az első demagóg legalább nem kezd el énekelni, mint egy igazi hülye, amikor kérdeznek tőle valamit…

Macbeth? Persze, persze... Hiszen:

A világot csalni: mutass / Hozzá hasonló arczot; üdvözöld / Szemed-, kezed-, nyelveddel; látszatod / Legyen: minő az ártatlan virág, / S valód: kigyó alatta!

Arról nem is beszélve, hogy

»Bűn erősíti a bűn műveit.« S ha mindez nem lenne elég, akkor tudjuk azt is, hogy »Könnyen színlel nem-érzett bánatot / A hazug szív.«

Igen, ez mind-mind stimmel a nem is tudom, micsodára. De ne feledjük: Macbeth harcol, félelem és tétovaság nélkül, mert őrült hatalomvágya kiöli belőle a félelmet. A nem is tudom, micsoda ellenben egy gyáva sz…r. S ha eljön az idő, elsőként fog fejvesztve menekülni.

Martin Burney az Egy ágyban az ellenséggel pszichopata férje? Ez tökéletes, ez olyan volt minden párjával, rendben.

Akkor tehát kicsoda a nem is tudom, micsoda?

Egy csipet minden rettenetből. Aljasságból, hazugságból, gyávaságból, árulásból, sz…rból. Ebből áll össze a nem is tudom, micsoda. Vagyis a Magyar Péter.

Pontosan eszerint kell bánni vele.

Kösz, Menczer Tomi!