idezojelek
Poszt-trauma

Ki is az a „mindenki”?

Jön az udvari bolond a csörgősipkájában, és utánozza azt, aki mindig is szeretett volna lenni.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
magyar pétertelexutánzásnyugatliberális világrendfidesz 2026. 01. 13. 14:17
Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
0

Lássuk először a fékezhetetlen agyvelejű Mizsur Andrást, a Telex magyarpéter-díjas „újságíróját” – teljesen felesleges az egészet elolvasni, bőven elég a bevezető, a „kedvcsináló” – mutatom is:

Magyar Péter elérte, hogy a Fidesz kongresszusáról mindenkinek az új szlogen megtrollkodása ugorjon be

Ugyanazt csinálta, mint Tusványosnál vagy Kötcsénél: nem hagyta, hogy a Fideszé legyen a figyelem. Maga a „biztos választás” szlogen nem rossz, mert összesűríti a Fidesz békéről és biztonságról szóló üzeneteit. Ettől még a kampánystáb hibázott, amikor nem foglalta le a domaint.

Hát igen. Ebben a néhány sorban benne van mindaz, amit a liberális világ gondol ma a politikáról. Benne van az összes ürességük, felszínességük, benne van a semmi, aminek már ága sincs, s ahol kis eszük hangosan üvöltözve vacog.

S ha már merészeltük kiforgatni József Attila csodálatos sorát, maradjunk nála egy pillanatra: 

Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.

Prófécia ez, sajnos. Most, itt, a szemünk láttára hullik szét minden darabokra, mindaz, amiről azt gondoltuk, csodálatos és örökkévaló. A Szovjetunió és a szovjet blokk széthullásával Fukuyama meg is hirdette a történelem végét, merthogy megérkeztünk a létező világok legjobbikába, ahonnét nincs tovább.

Fukuyama is Pangloss mesternek bizonyult. Mi pedig naivnak. És most itt állunk, és nézzük, hogyan hullik szét minden darabokra.

A liberális nyugati világ önmaga paródiájává vált. Miközben a környező világban ismét az erő nyelvén kezdenek beszélni, miközben az iszlám középkori kegyetlenséggel követel primátust magának, miközben a „szegény” Dél és Ázsia egyre inkább ragaszkodik hagyományaihoz és saját kultúrájához, az önmaga paródiájává vált Nyugat transzvesztitaként, drag queen-nek öltözve belibben a színpadra, a négy égtáj felé suhint törött varázspálcájával, közli, hogy nincsenek többé biológiai nemek, nincs többé hagyomány, nincs vallás, nincs kereszténység, nincs múlt és nincs jövő, csak a pillanat van, a Nyugat egész beteg lényéből a pogány hedonizmus szivárog, mint hülyék orcáján a nyál, s ebben az állapotban engedi magára a középkori kegyetlenségű idegen kultúrát, idegen vallást.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aki pedig szembe merészel ezzel szállni, aki ellenáll, aki ragaszkodik önazonosságához, a hagyományaihoz, a kereszténységhez, aki nem ereszti magára a középkort és a terrort az iszlámmal, arról a transzvesztita Nyugat kijelenti, hogy antidemokratikus, diktátor, no és persze korrupt, és minden maradék, szánalmas erejével az ilyeneket akarja eltüntetni.

És ebben a világhelyzetben mi sem természetesebb, mint hogy a liberális világban a politika a domain lefoglalásáról szól. Domain, TikTok, trollkodás – és jön az udvari bolond a csörgősipkájában, és utánozza azt, aki mindig is szeretett volna lenni, de képesség, szorgalom, kitartás, hűség, becsület és hit híján erre esélye sem volt.   

Magyar Péter elérte, hogy a Fidesz kongresszusáról mindenkinek az új szlogen megtrollkodása ugorjon be

Ugyanazt csinálta, mint Tusványosnál vagy Kötcsénél: nem hagyta, hogy a Fideszé legyen a figyelem. Maga a „biztos választás” szlogen nem rossz, mert összesűríti a Fidesz békéről és biztonságról szóló üzeneteit. Ettől még a kampánystáb hibázott, amikor nem foglalta le a domaint.

Tökéletes. Minden benne van. Az a bizonyos „mindenki” pedig a tiszás buborék, nem több. A másik „mindenkinek” pedig Magyar Péterről egy aljas kis gennyláda ugrik be. És ehhez nem kellett lefoglalni semmilyen domaint, ehhez bőségesen elegendő volt ennek az aljas gennyládának a puszta lénye és létezése. Vagy ahogy Mandula kolléga találóan megfogalmazta: „ez már a papírgalacsint köpőcsövező hülyegyerek tempója a 3. b osztályból”.

Bizony. A kettő együtt igaz.

Túl nagy sportértéke nem lesz eltakarítani, de azért jól fog esni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekgravitáció

Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeurópai unió

Nem lóverseny az euróbevezetés

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekamerika

A világtörténelem nagy bunkósbotja

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekdonald trump

Trump, Maduro és a libsi farizeusok

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekónos eső

Tíz tanács azoknak, akik ónos esőben ülnek kormány mögé

Még a rutinos autóvezetőket is kihívás elé állítja a hirtelen korcsolyapályává váló úttest. Íme, a fő túlélőtippek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu