Ki is az a „mindenki”?

Lássuk először a fékezhetetlen agyvelejű Mizsur Andrást, a Telex magyarpéter-díjas „újságíróját” – teljesen felesleges az egészet elolvasni, bőven elég a bevezető, a „kedvcsináló” – mutatom is:

„Magyar Péter elérte, hogy a Fidesz kongresszusáról mindenkinek az új szlogen megtrollkodása ugorjon be

Ugyanazt csinálta, mint Tusványosnál vagy Kötcsénél: nem hagyta, hogy a Fideszé legyen a figyelem. Maga a „biztos választás” szlogen nem rossz, mert összesűríti a Fidesz békéről és biztonságról szóló üzeneteit. Ettől még a kampánystáb hibázott, amikor nem foglalta le a domaint.”

Hát igen. Ebben a néhány sorban benne van mindaz, amit a liberális világ gondol ma a politikáról. Benne van az összes ürességük, felszínességük, benne van a semmi, aminek már ága sincs, s ahol kis eszük hangosan üvöltözve vacog.

S ha már merészeltük kiforgatni József Attila csodálatos sorát, maradjunk nála egy pillanatra:

Akár egy halom hasított fa,

hever egymáson a világ,

szorítja, nyomja, összefogja

egyik dolog a másikát

s így mindenik determinált.

Csak ami nincs, annak van bokra,

csak ami lesz, az a virág,

ami van, széthull darabokra.

Prófécia ez, sajnos. Most, itt, a szemünk láttára hullik szét minden darabokra, mindaz, amiről azt gondoltuk, csodálatos és örökkévaló. A Szovjetunió és a szovjet blokk széthullásával Fukuyama meg is hirdette a történelem végét, merthogy megérkeztünk a létező világok legjobbikába, ahonnét nincs tovább.

Fukuyama is Pangloss mesternek bizonyult. Mi pedig naivnak. És most itt állunk, és nézzük, hogyan hullik szét minden darabokra.

A liberális nyugati világ önmaga paródiájává vált. Miközben a környező világban ismét az erő nyelvén kezdenek beszélni, miközben az iszlám középkori kegyetlenséggel követel primátust magának, miközben a „szegény” Dél és Ázsia egyre inkább ragaszkodik hagyományaihoz és saját kultúrájához, az önmaga paródiájává vált Nyugat transzvesztitaként, drag queen-nek öltözve belibben a színpadra, a négy égtáj felé suhint törött varázspálcájával, közli, hogy nincsenek többé biológiai nemek, nincs többé hagyomány, nincs vallás, nincs kereszténység, nincs múlt és nincs jövő, csak a pillanat van, a Nyugat egész beteg lényéből a pogány hedonizmus szivárog, mint hülyék orcáján a nyál, s ebben az állapotban engedi magára a középkori kegyetlenségű idegen kultúrát, idegen vallást.