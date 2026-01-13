Ki is az a „mindenki”?

Lássuk először a fékezhetetlen agyvelejű Mizsur Andrást, a Telex magyarpéter-díjas „újságíróját” – teljesen felesleges az egészet elolvasni, bőven elég a bevezető, a „kedvcsináló” – mutatom is:
„Magyar Péter elérte, hogy a Fidesz kongresszusáról mindenkinek az új szlogen megtrollkodása ugorjon be
Ugyanazt csinálta, mint Tusványosnál vagy Kötcsénél: nem hagyta, hogy a Fideszé legyen a figyelem. Maga a „biztos választás” szlogen nem rossz, mert összesűríti a Fidesz békéről és biztonságról szóló üzeneteit. Ettől még a kampánystáb hibázott, amikor nem foglalta le a domaint.”
Hát igen. Ebben a néhány sorban benne van mindaz, amit a liberális világ gondol ma a politikáról. Benne van az összes ürességük, felszínességük, benne van a semmi, aminek már ága sincs, s ahol kis eszük hangosan üvöltözve vacog.
S ha már merészeltük kiforgatni József Attila csodálatos sorát, maradjunk nála egy pillanatra:
|Akár egy halom hasított fa,
|hever egymáson a világ,
|szorítja, nyomja, összefogja
|egyik dolog a másikát
|s így mindenik determinált.
|Csak ami nincs, annak van bokra,
|csak ami lesz, az a virág,
|ami van, széthull darabokra.
Prófécia ez, sajnos. Most, itt, a szemünk láttára hullik szét minden darabokra, mindaz, amiről azt gondoltuk, csodálatos és örökkévaló. A Szovjetunió és a szovjet blokk széthullásával Fukuyama meg is hirdette a történelem végét, merthogy megérkeztünk a létező világok legjobbikába, ahonnét nincs tovább.
Fukuyama is Pangloss mesternek bizonyult. Mi pedig naivnak. És most itt állunk, és nézzük, hogyan hullik szét minden darabokra.
A liberális nyugati világ önmaga paródiájává vált. Miközben a környező világban ismét az erő nyelvén kezdenek beszélni, miközben az iszlám középkori kegyetlenséggel követel primátust magának, miközben a „szegény” Dél és Ázsia egyre inkább ragaszkodik hagyományaihoz és saját kultúrájához, az önmaga paródiájává vált Nyugat transzvesztitaként, drag queen-nek öltözve belibben a színpadra, a négy égtáj felé suhint törött varázspálcájával, közli, hogy nincsenek többé biológiai nemek, nincs többé hagyomány, nincs vallás, nincs kereszténység, nincs múlt és nincs jövő, csak a pillanat van, a Nyugat egész beteg lényéből a pogány hedonizmus szivárog, mint hülyék orcáján a nyál, s ebben az állapotban engedi magára a középkori kegyetlenségű idegen kultúrát, idegen vallást.
