Még egy üzenet a Farpofa-közből

Lázas munka folyt a Farpofa-közben, miután a Nemzeti Választási Iroda adatai megcáfolták a csíkszívó, notórius hazudozó, pszichopata Péter szombati dumáját a háromszázezer aláírásról. Farpofa-köz lakói egész éjjel melóztak, hogy valahogy megmagyarázzák szállásadójuk újabb lebukását, idegölő neonfényben készültek a magyarázatok, aztán hajnalban összeolvasták az elkészült anyagokat a hülyék, és úgy döntöttek, a leghülyébb a legjobb, úgyhogy győzött a 24.hu.

Ők ezzel álltak elő – tessék nagyon figyelni:

„Ha a szorzó adott, ám a szorzandó nem, akkor nem tudni, mennyi a szorzat. Amúgy meg kábé mindegy is. Már ha több, mint százhatszor ötszáz. Kampánymatek.

A fideszes értelmezés szerint Magyar Péter hazudott, amikor azt állította, hogy szombat délig 250 ezernél több aláírást gyűjtöttek össze aktivistái. Ugyanis, állítja a Fidesz, ők 196 ezer ajánlást gyűjtöttek, míg a Tisza csupán 110 ezret. Az ellentmondásra a Telex kérdezett rá a Nemzeti Választási Irodánál, és azt a választ kapta, hogy:

„Arra vonatkozóan nincs és nem is lesz adat, hogy az egyes jelöltek, jelölő szervezetek pontosan hány darab ajánlást gyűjtöttek vagy adtak le (…) A választási törvény szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák nem számolják össze az összes leadott ajánlást, csak az első 500 érvényeset, ami a választókerületi jelöltek indulásához szükséges.

A törvény szerint »az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot«.”

A Fidesz (pontosabban a fiókszervezeteként működő úgynevezett Alapjogokért Központ) az alapján számol, hogy a Nemzeti Választási Irodán szombat délután 16 óráig hány ajánlóívet adott le fideszes, illetve tiszás választókerületi jelölt, majd ezt a számot nyolccal szorozta (egy íven nyolc ajánlás szerepelhet), így jött ki az az adatpár, hogy a Tiszának 110 ezer, a Fidesznek 196 ezer ajánlása van.

Csakhogy arra nincs szabály, hogy az íveken hány ajánlás szerepelhet, azok akár üresen is leadhatóak.