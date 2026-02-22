idezojelek
Poszt-trauma

Még egy üzenet a Farpofa-közből

A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.

Bayer Zsolt
Lázas munka folyt a Farpofa-közben, miután a Nemzeti Választási Iroda adatai megcáfolták a csíkszívó, notórius hazudozó, pszichopata Péter szombati dumáját a háromszázezer aláírásról. Farpofa-köz lakói egész éjjel melóztak, hogy valahogy megmagyarázzák szállásadójuk újabb lebukását, idegölő neonfényben készültek a magyarázatok, aztán hajnalban összeolvasták az elkészült anyagokat a hülyék, és úgy döntöttek, a leghülyébb a legjobb, úgyhogy győzött a 24.hu.

Ők ezzel álltak elő – tessék nagyon figyelni:

„Ha a szorzó adott, ám a szorzandó nem, akkor nem tudni, mennyi a szorzat. Amúgy meg kábé mindegy is. Már ha több, mint százhatszor ötszáz. Kampánymatek.

(…)

A fideszes értelmezés szerint Magyar Péter hazudott, amikor azt állította, hogy szombat délig 250 ezernél több aláírást gyűjtöttek össze aktivistái. Ugyanis, állítja a Fidesz, ők 196 ezer ajánlást gyűjtöttek, míg a Tisza csupán 110 ezret. Az ellentmondásra a Telex kérdezett rá a Nemzeti Választási Irodánál, és azt a választ kapta, hogy:

„Arra vonatkozóan nincs és nem is lesz adat, hogy az egyes jelöltek, jelölő szervezetek pontosan hány darab ajánlást gyűjtöttek vagy adtak le (…) A választási törvény szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák nem számolják össze az összes leadott ajánlást, csak az első 500 érvényeset, ami a választókerületi jelöltek indulásához szükséges.

A törvény szerint »az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot«.”

A Fidesz (pontosabban a fiókszervezeteként működő úgynevezett Alapjogokért Központ) az alapján számol, hogy a Nemzeti Választási Irodán szombat délután 16 óráig hány ajánlóívet adott le fideszes, illetve tiszás választókerületi jelölt, majd ezt a számot nyolccal szorozta (egy íven nyolc ajánlás szerepelhet), így jött ki az az adatpár, hogy a Tiszának 110 ezer, a Fidesznek 196 ezer ajánlása van.

Csakhogy arra nincs szabály, hogy az íveken hány ajánlás szerepelhet, azok akár üresen is leadhatóak.

Nem mellesleg a Nemzeti Választási Iroda által a Telexnek küldött levélből az is kiderül, hogy a Fidesz közel kétszer annyi ajánlóívet igényelt, mint a Tisza. Magyar Péter Orbán Viktor állítására azzal reagált, hogy szombat délutánra háromszázezer aláírásnál jártak, és az aláírásgyűjtést március hatodikáig folytatják, amúgy pedig:

Egy óra kellett ahhoz, hogy mind a 106 választókerületben összegyűljön a minimum szükséges ötszáz aláírás.

Vagyis ami eztán történik az aláírásgyűjtési fronton, az csupán kampányértékkel bír.”

 

Hát ez egyszerűen parádés!

Íme a bizonyíték, hogy a leggátlástalanabb hazudozás is lehet rendkívül szórakoztató, ha teljesen hülyék adják elő.

És akkor jöjjön egy kis matek – nem kampánymatek, sima matek.

1.: A szorzó és a szorzandó is adott.

Ugyanis a Nemzeti Választási Iroda világosan közölte, miszerint a Tisza tegnap délután 16 óráig 13 806 ívet adott le. Íme tehát, a szorzandó. Na jó, de mi van a szorzókkal? Miután egy íven maximum 8 aláírás szerepelhet, ebből adódik (ált. isk. 2. osztály), hogy ezt a 13 806 darab ívet (szorzandót) 8 különböző szorzóval lehet beszorozni. A 24.hu meg az összes többi hülye kedvéért vegyük is sorra:

 13 806 x 1 = 13 806

13 806 x 2 = 27 612

13 806 x 3 = 41 418

13 806 x 4 = 55 224

13 806 x 5 = 69 030

13 806 x 6 = 82 836

13 806 x 7 = 96 642

13 806 x 8 = 110 448

Nagyon szívesen…

És kicsit számoljunk tovább!

Mivel 106 egyéni körzet van, és körzetenként szükséges minimum 500 ajánlás, ebből következik, hogy a 106 körzetben minimum 53 000 ajánlásra van szükség. Vagyis az első három szorzást eleve kizárhatjuk, marad öt lehetőség, amennyi jelölést pszichopatáék leadhattak, hogy érvényes legyen mind a 106 körzetben jelöltjük jelöltsége. És az is egészen bizonyos, hogy a leadott ívek száma alapján nem gyűjthettek többet, mint 110 448 aláírást, ahogy azt minden íven a maximális lehetséges szorzót véve alapul közöltük.

Ehhez képest ordította tele az étert a s…ggfej azzal, hogy 300 ezer aláírást gyűjtöttek. Ez a beordított 300 ezer pedig éppen 189 552-vel több, mint a számok (szorzók és szorzandók) alapján lehetséges.

Nagyon szívesen.

Persze kihagytunk egy lehetőséget!

Ugyanis van egy kilencedik szorzó is, az pedig a nulla.

Ám ha nullával szorzunk, akkor az eredmény is nulla lesz, bármekkora is a szorzandó (ált. isk. 2. osztály). S hogy ezt miért fontos megemlítenünk? Azért, mert az egészen hülye 24.hu egyik érve, sőt talán legfontosabb érve így hangzik:

„Csakhogy arra nincs szabály, hogy az íveken hány ajánlás szerepelhet, azok akár üresen is leadhatóak.”

Ezt annyira fontos és cáfolhatatlan érvnek érezték, hogy kövér, piros betűkkel szedték.

Tehát szerintük az egyik legfontosabb cáfolata az ellentmondásnak az, hogy a Tisza akár üres íveket is leadhatott, vagyis akár nulla is lehet a szorzó.

Bámulatos…

Másik fantasztikusnak szánt érvük pedig, miszerint „a törvény szerint »az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot«.” – Szóval ez tökéletesen lényegtelen a tárgyalt probléma szempontjából, ugyanis a tárgyalt probléma nem arról szól, hogy a Nemzeti Választási Iroda mennyi aláírást számolt össze, hanem arról, hogy a szorzók és a szorzandó alapján a Tisza hány aláírást adhatott le maximum, az pedig – ismételjük meg! – 189 552-vel kevesebb, mint amennyit csíkszívó belehazudott az ország képébe.

És a végére még egy apróság:

„Még vasárnap is volt olyan Tisza-jelölt, aki nem adta le az aláírásokat.

A Tisza-vezér újra a saját nagyotmondásának az áldozatává vált.

Ismét kiderült: Magyar Péter nagyotmondásban a legjobb. A Tisza Párt elnöke bár szombaton azt állította, minden jelöltjük összegyűjtötte a szükséges 500 ajánlást, addig vasárnap délelőtt a paksi jelöltjük még egyetlen érvényes aláírást sem adott le. Eközben a baloldali pártvezér 250 ezer ajánlásról beszélt, azonban hamar kiderült, ebből egy szó sem igaz.

(…)

A Mandiner időközben frissítette cikkét, eszerint a Tisza-jelölt vasárnap délután már leadta ajánlásait, így státusza bejelentettre változott.”

Tehát, miközben a csíkszívó azt (is) ordibálta tegnap, hogy a Fidesz még nem adta le mindenhol a szükséges ajánlásokat, bezzeg ők már igen, ennek (is) éppen a fordítottja igaz, ugyanis a hivatalos adatok alapján a pápai körzetben a tiszás csak ma, vasárnap dél körül tudta leadni a jelöléseket. Ezzel szemben a Fidesz már tegnap, elsőként leadta az összeset, és a számok (szorzók és szorzandó) alapján a Fidesz–KDNP 24 523 ívet adott le, amit, ha ugyanúgy a maximális nyolcas szorzóval szorzunk, mint tettük a tiszás ívekkel, akkor 196 184 aláírást jelent.

Ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.

Nagyon szívesen. További jó vergődést, teljesen hülyék, ott a Farpofa-közben.

