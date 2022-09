„Megszentelt idő” – A hegymagasi Tarányi Présház

S végül olyanok is akadnak, akiknek bemutatkozó sorai olyannyira remekbe szabottak, hogy szellemi csemegének is beillenek, s az ember legszívesebben rögtön beülne hozzájuk, bármekkora távolság is választja el abban a pillanatban az adott étteremtől. Ez is lenne a cél végtére. A Tarányi présház ezutóbbiak közül való.

Legszívesebben minden mondatukat ideilleszteném, de megelégszem két idézettel, egyik az étteremnek otthont adó épület 240 évét foglalja össze a Kormorán szövegek (Kurán Gergő balladája, Magyar Golgota) stílusában, pillanatképeket felvillantva a magyar történelemből, a másik az étkezés szakrális dimenziójáról vall.

„240 év nagy idő. Éppen ennyi esztendeje áll a Szent György-hegy bazaltfundamentumán e ház - a Tóti-Lengyel, majd a Tarányi család egykori büszkesége -, amely látta még Mária Terézia uralkodásának utolsó napjait, döbbenten szemlélte II. József ámokfutását, látni vélte Sobrit, rajongott Csokonai, Berzsenyi és Arany költészetéért, lélekben együtt lobogott Petőfivel és a márciusi ifjakkal, megrendült Világosnál, majd a haza érdekében maga is kiegyezett, meghatódva csodálta a világszép Sissi - magyar királynévá - koronázását, és persze kissé féltékeny volt Füredre, amiért Jókai idős korára ott talált menedéket... A szörnyű XX. századról azonban sohasem beszélt. Jó oka volt rá. Az ezredforduló táján kis híján öröklétre szenderült, majd hosszú évek embert, s présházat próbáló erőfeszítései után - életének 240. évében, 2020 nyarára - újjászületett. (…)

A minőségi étkezés egyfajta szertartás. Előfeltétele a nemes, jó minőségű alapanyag, amelyből a hozzáértő, avatott kéz szeretettel, odafigyeléssel, „lélekből” alkotja meg a tányérra és a pohárba valót. Ám valódi gasztronómiai élmény nem létezhet a szeretteinkkel együtt eltöltött, megszentelt idő nélkül...”

Az étlap bizalomgerjesztően rövid, a pizzák mellett két levest, egy előételt, hét főételt és két desszertet tartanak. Mi a múlt hónap elején jártunk náluk, azóta az étlapon több fogás lecserélődött. Ezidőtájt kínálnak többek között szarvaspörköltet dödöllével, rántott harcsát, mangalicaszüzet zöldfűszeres bundában burgonyapürével és kovászolt zöldbabbal, parajos rizottót tapolcai pisztrángfilével.