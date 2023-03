„Örvendezz, csürhe, vár a Középkori parasztétterem!”

A kilencvenes évek második felében nyitotta meg kapuit a Lancelot Lovagi étterem, mely stílust teremtett, fél tucatnyi hely követte, melyek közül egyesek ma is működnek. Mihelyt hírét vettük a középkort megidéző vendéglátó egység megnyitásának, be is terveztük a letesztelését. Az atmoszférája lenyűgözött, azon frissiben elmentünk még kétszer-háromszor.

A monumentális dekorációtól, a háttérzenén, a felszolgálók ruházatán, az étlap kiállításán és fogalmazástechnikáján az ételek tálalásáig aprólékosan és stílusosan kidolgoztak mindent. A régmúlt idők cirkalmas stílusában szólítják meg a vendéget mindmáig, gótikus betűkkel írott szép kiállítású étlapon. Ma is ilyen szövegeket olvashatunk a honlapjukon:

Minden Úr és Hölgy ki erre jár vala, / Tárt karokkal vár Lancelot udvara! /

Apródom, szakácsom fejével fizet, / S megtesz mindent érted, amit lehet...

Persze akadtak kifogásolható mozzanatok is, az étlap lepényt ígért, egyszerű pogácsát adtak helyette, első alkalommal még besütötték a levest kenyértésztával, azt lehetett hozzá enni, egyszerre volt látványos és finom, pár hónappal később már egyszerű vékony réteslapot szorítottak rá, a különbség ég és föld volt.

Gasztronómiai szempontból nem adott a hely többet a fősodornál, de az alapötlet s annak remek dizájn-szintű megvalósítása népszerűvé tette a helyet.

Az ételfotók arról tanúskodnak, hogy ma is ugyanazokkal a hatáselemekkel dolgoznak, mint nyitás idején s úgy nézem, a konyhatechnológia, a receptúra sem változott sokat.

Népszerűségük minden esetre töretlen, a Google Mapsen 4,4 ponton állnak 8583 értékelés alapján, a Facebookon huszonegyezren kedvelik a helyet s ugyanennyi követőjük van.

2000 táján testvéregység nyílt a Kolosy térnél Arthur királyhoz címezve, az nem élte túl az elmúlt évtizedeket. Vélhetően nem a konyha hiányossága volt az ok, egyébként nem állom meg, hogy ide ne szúrjam, hogy komoly csalódás csak itt ért minket gasztronómiai szempontból a kétezres évek legelején. Családi körben ültünk be hozzájuk, rendeltünk többek között bárányt is, a hús száraz volt, vékonyra szelt, közel élvezhetetlen.

Nyitott hasonló étterem Szegeden „Garden lovagi étterem”, illetve Temesváron „Camelot” néven, sajnos mindkettő bezárt. A temesvári egység üde színfolt volt a kétezres években a város gasztro-palettáján, a magyar konyha több fogását is kínálták itt, korrekt szinten elkészítve. A 2007-ben nyitott boldogkőváraljai Castrum Boldua mindmáig működik, itt is megfordultunk 2010 táján, a tapasztalataink alapvetően. Az egri Excaliburba még nem sikerült eljutni.

A 2015-ben nyitott párkányi „Középkori parasztétterem” jóelőre figyelmeztet, hogy ne keverjük össze az előbb említett lovagi éttermekkel. Annak éppenséggel az ellentétét jeleníti meg.

A beltér nem a középkor pompáját idézi, inkább egyfajta sajátos, alapvetően megnyerő szedett-vedettség uralkodik benne. Helyet kapott a dekorációban több kitömött állat, vasketrec, benne „boszorkánnyal”, csontvázak, trónusok, koponyák, trófeák, butykosok, üstök, marhabőrök, a kecskehágás gyorsasági rekordjáért járó oklevél, s még hosszan sorolhatnánk.