A világhálón fellelhetetlen görög étterem a főváros egyik legforgalmasabb pontján: Odüsszeia

A spanakopita egyik kedvencünk, otthon is több ízben készítettük Rezi György receptkönyve alapján. (Mángolddal is remekül működik.) A spenótos rétest, mert ugye erről beszélünk, előre lesütötték, majd melegítették, így nyilván nem hozza a frissen sült rétes élményét, de kétségkívül macerás adagonként sütni ezt a fogást. Azt minden esetre értékeltük, hogy nem készen vett rétestésztát használtak hozzá, s a töltelék is jó volt.

A sült tenger gyümölcsei az olasz fritto misto-ra hajazott, a tintahal jónak bizonyult, a rák nem volt a legfrissebb. Az előételrovatban szereplő fogás főételnek is elegendő, akárcsak grillezett kalmárhal, mely az étkezésünk csúcspontját képezte.

Thai chili szószt hoztak mellé az étlapon beígért fokhagymás mártás helyett, de miután ezt szóvá tettük, megkaptuk a jól elkészített joghurtalapú fokhagymás mártást is. Felszolgálónk szerint finomabb a chiliszósszal, mi másként vélekedtünk. A kicsattanó frissességű halat faszénparázson sütötték meg, ízre, állagra egyaránt kiváló volt. A pisztáciás tiramisu is megelégedésünkre szolgált.

Étkezésünk végeztével pincérünk jelezte, hogy kedveskednének egy-egy ajándék desszerttel mindhármunknak. A négy édességből egyet kóstoltunk, a maradék háromból hoztak még egyet-egyet. Értékeltük a gesztust.

A csokitorta édesebb volt annál, mint amihez szoktunk, de ez nem ritka a balkáni konyha esetében, lásd baklava, kadaif, tulumba, stb. A csokimousse korrekt, ha az alját nem valami száraz kekszmorzsa képezi, hanem egy szaftos réteg, akkor jobban megnyert volna. Kedvencünk az albán konyha klasszikus desszertje, a trileche volt, amit legutóbb Óbecse egyetlen magyar cukrászdájában, a Zserbóban kóstoltam. Nevét onnan kapta, hogy eredetileg háromféle, kecske-, juh- és tehéntejjel készült. Magyar nyelven is elérhető a világhálón több receptvariáns, álljon itt például ez.

Mindent egybevetve, a jelzett hibák dacára kifejezetten kellemes estét töltöttünk Budapest új görög éttermében, szívesen megadnám az étterem koordinátáit, de a világhálón egyelőre semmilyen információt nem találtam róla.

Borítókép: a szerző felvétele