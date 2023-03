Jó pizza, korrekt pasta, téves önkép: a segesvári Mimoza Wine and Dine

Segesvár a Székelyföld kapuja, a Kárpát-medence egyik építészeti ékköve, Nagyküküllő vármegye egykori központja. A 12. században szászok által alapított város épségben megmaradt történelmi központja a világörökség része.

A szerző felvétele

Jelentős turistaforgalmának köszönhetően a vendéglátás színesebb és színvonalasabb annál, mint amit egy átlagos huszonötezres lélekszámú erdélyi vagy belső-magyarországi várostól várnánk.

Eddig a legmeggyőzőbb gasztronómiai élményt a Krauss Ház nyújtotta (beszámolómat lásd itt), de jó volt az Alte post is. Tegyük hozzá, hogy a Tripadvisoron évek óta első helyezett Joseph T. Restaurant and Wine bar nevű egységet eddig sosem sikerült nyitva találnom, de nem mondtam le arról, hogy valamikor leteszteljem.

Több csúcskávézó is működik a városban, ezek közül három a vár alatt húzódó, jelenleg Octavian Goga nevét viselő utcácskában vagy annak vonzáskörzetében. A Medgyesen és Tordán is remek egységgel bíró The Beant és az Atelier-t volt alkalmam meglátogatni az elmúlt években, mindkettő az élvonalba tartozna bárhol a világon.

A szerző felvétele

Eme kis utca több száz évre visszatekintő, középkori levegőjű épületeinek egyike ad otthont a Mimoza Wine and Dine étteremnek, ahova a minap tértünk be.

A szerző felvétele

A beltér hangulatos, a terem végében fatüzelésű pizzakemence, az asztalon élő virág, só- és borsdaráló, balzsamecet és olívaolaj. Utóbbi címkéjén „extra szűz” felirat szerepel, benne minden kétséget kizáróan pomace-olaj. Hogy ezen mennyit gondoltak spórolni, nem tudom, de hogy az olívaolajokhoz alapszinten konyító vendégek körében sikerül megszerezni így az első rossz pontot, az biztos.

A szerző felvétele

Étlap helyett egy QR-kódot ajánlottak figyelmünkbe. Ez Erdély-szerte egyre elterjedtebb megoldás, szerencsére Belső-Magyarországon egyelőre nem dívik. Alternatívaként nem zavaró (mint ahogy a minap bemutatott The Fisherben alkalmazzák), de amikor a vendégtől megtagadják azt a lehetőséget, hogy egyben lássa nyomtatott papíron a választékot, s rákényszerítik a telefonja bogarászására, azt felháborítónak tartom. Mivel nem volt kedvünk tovább keresgélni kései ebédünk helyszínét, belenyugodtunk a helyzetbe s nekifogtunk a „telefon-hessegtetésnek”.