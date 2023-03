Új halétterem a Bánság fővárosában: The Fisher by chef Daian

Az étlap jelzi, hogy helyben gyúrják a tésztákat, melyek értelemszerűen különféle halas- kagylós-rákos sugo-val kerülnek feltálalásra. (Írhatnék mártást is, de aki olvasta Lénárd Sándor zseniális könyvét a római konyháról, az alighanem örök életében sugo-nak fogja mondani a pasta-kba életet lehelő ragukat. A kötet, mely kiválóan alkalmas arra, hogy az olasz tésztákért nem rajongó ínyenceket is megnyerje e műfaj számára, letölthető ingyenesen a világhálóról). Készítenek megannyi roston sült halat, különféle vegyes tálakat, rizottókat és paella-t is.

A megszokott édes és sós vízi halakon (pisztráng, ponty, harcsa, süllő, illetve aranykeszeg, tengeri sügér, tonhal, lazac, tintahal) és a leggyakoribb tengeri gyümölcsökön kívül kínálnak állandó jelleggel osztrigát, homárt, polipot, lepényhalat, szardíniát, békafejű gébet és dunai heringet is. A heti ajánlatban ottjártunk idején szerepelt bajszos vörös márna, csuka, tokhalkaviár és kardhal is.

Az italválaszték még bővíthető, főleg a sörfront. A nagyipari multisörök között a Paulaner búza képviselt jobbacska minőséget, az itallapon szerepelő fél-kisüzemi Azugával nem tudtak szolgálni, miközben Temesvár regionális hatalom a féltucatnyi mikrofőzdéjével a minőségi sörök világában.

A töményitalok között akadnak prémium tételek is, de a papírforma s a tényleges kínálat ezúttal sem fedi egymást, az itallap birs- és kajszibarackpálinkát ígér, ehhez képest csak körtével tudtak szolgálnak, ami nem ütötte a mércét. Érthetetlen, hogy a legkisebb mennyiség, amit adnak 50 ml, azaz dél deci, mint valamikor évtizedekkel ezelőtt.

Fotó: BORBÉLY ZSOLT ATTILA

Mintegy harmincféle bort kínálnak, ezek zöme helyi, minőségi tétel. A borok díjszabása 12.000 forintnál kezdődik (150 RON), olyan borokra is ennyit kérnek, melyek polci ára mindössze 40 lej. Ez nem szerencsés árpolitika, hiszen a halételek zöme bort kíván, s már a szaküzleti árhoz mért kétszeres szorzón is tisztes hasznot lehet realizálni. A másfél deci poharazott temesrékasi borra 2000, az a kétezer forintnak megfelelő lejt kérnek, ezeknek a boroknak csak a színét tudhatjuk meg, vélhető, hogy ennyiért egy palackot kapunk az üzletben.

A „storceag” nevű, hagyományosan tokhalból készülő hallevest, a Duna-delta egyik jellegzetes, a legdélebbi Duna-ág, Szent-György nevét viselő faluból származó fogását ritkán láthatjuk étlapokon, rendeltünk is egy adagot belőle. Az ízletes, kellemesen savanykás, jó arányérzékkel tejfölözött lében cseppet túlfőtt zöldség és kellő mennyiségű tokhal került, el is gondolkodik az ember, hogy hányféle izgalmas levest készíthetnénk halból a halászlén kívül.

A megannyi vegyes tál közül mi az édesvízi halakból álló variánst választottuk. Négy főre is elegendő, bordázott vaslapon sült pisztrángot, irdalt pontyot, harcsát, süllőt és tokhalat kaptunk, hasonlóan elkészített puliszkával és burgonyával.

Kétféle mártást is adtak mellé, egy sajátos muzsdélyt (jellegzetes román nyersfokhagyma-mártás), valamint a jugoszláv konyha Balkán-mártására emlékeztető majonézalapút. A salátaegyveleg még igényelt némi dresszinget, amit pótoltunk a vegyes tálon kapott citrommal és a szomszéd asztalról átemelt olívaolajjal. A halak frissek voltak és ízletesek, egyedül a tokhal lehetett volna szaftosabb. Napi desszertként csokis meggyes süteményt kínáltak, készterméknek tűnő mártással bevonva, nem volt rossz, de érződött, hogy itt nem ez a fő profil.

Elnézegetve a hely Facebook-oldalán közzétett kisfilmeket s a megannyi kóstolásra csábító különleges halfogásukat, ami ezúttal nem fért bele a rendelésbe, biztos vagyok benne, hogy ellátogatunk még ide.