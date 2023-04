Vacsoraidőben is látogatható színvonalas brunchozó az Opera mellett: Cork breakfast & wine

A pazarul felújított Operaház környékén egyik igényes vendéglátóhely nyílik a másik után. 2021 végén itt talált otthonra a szentendrei Circo Food Truck, mely a nápolyi pizzériák közül minden szempontot egybevetve talán a legszínvonalasabb, nemcsak a pizza remek, de kiváló natúr borokat, valamint minőségi kézműves söröket is tartanak.

Idén nyitott közvetlenül az Opera mögött a megnyerő atmoszférájú „Tudtam én főzdebár”, ahol jóféle sörkorcsolyákkal és prémium italokkal várják a vendégeket, legyen szó sörről, borról vagy töményitalokról. Nyitás óta kétszer is betértünk hozzájuk, a fejlődés pár hónap elteltével is érezhető volt, a kiszolgálás bűbájos, tervezik saját sörfőzde indítását.

Tavaly februárban indult a Parabolic Lazarus, amire a Guri sörkimérésből „Keleti Waiting Room-má” avanzsáló, 24 sörcsappal működő Bethlen Gábor utcai pincesörözőben figyeltem fel. Nem sokat foglalkoznak a reklámmal, így is szinte telt házzal működik ez a valódi brew pub, ahol helyben főzött söröket kóstolgathatunk, mellé melegkonyhás sörkorcsolyákat falatozva. Mi bundázott tintahal mellett kóstoltuk végig a csapolt szortimentet. Mint megtudtuk, a tíz éve Magyarországon élő, nyelvünket jól beszélő ukrán felszolgáló fiú remekül egyezik az orosz tulajdonossal. A fejlődésnek van még tere, mind a sörök, mind a gasztronómia tekintetében, de jelen formájában is egyértelműen jónak és izgalmasnak mondható ez a különleges hangulatú egyedi egység.

Fotó: A szerző felvétele

Utóbbi két söröző között fekszik az elmúlt években nyitott Marlou borbár, mely talán a legnagyobb választékkal dolgozó, belterét tekintve is legszínvonalasabb natúrboros hely a fővárosban.

Rokonszenves újhullámos „single issue” büfé az „Edy’s French Tacos”, itt még nem volt alkalmam enni, az minden esetre bíztató, hogy Primator söröket tartanak. Az Edy’s szomszédja a nemrég nyílt Cork is, mely jelen vizsgálódásunk tárgyát képezi.

Nem sokkal a vendéglátás „street food forradalomnak” nevezett sajátos színesedése után indultak hódító útjukra a reggelizők és brunchozók, melyek nemhogy nem vesztettek népszerűségükből azóta, de napjainkban is egyre-másra nyílnak színvonalas egységek e műfajban, csak győzzük megtanulni a nevüket. Babutzi, Deszka, Edison és Jupiter, Noah, hogy csak néhányat említsek az utóbbi évben nyitottak közül. Ide tartozik a Cork is, mely nemcsak reggeli és déli órákban várja a vendégeket, hanem vacsoraidőben is.

Az étterem pont ott helyezkedik el, ahol a Lázár utca belefut a Hajós utcába, így, ha megfelelő asztalt választunk, ráláthatunk a Bazilikára. A remekül berendezett, megnyerő atmoszférájú helyen a nyers téglákat helyenként látni engedő falon boros polc, az asztalon zöld növény, só- és borsdaráló.