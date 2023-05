Borszaküzlet, halbolt, delikát és halétterem Nagyszeben központjában

Elképzelni is nehéz jobb hívószavakat. Hal és bor, csúcspáros, nem véletlen, hogy még a népnyelv is utal a kettő harmóniájára. Azt mondja a szólás ugyebár, hogy „átkozott a hal, amelyik a harmadik vizében úszik”, jelezve, hogy bort kell inni a halhoz, ha jót akarunk magunknak.

Fotó: A szerző felvétele

A halbolt, delikát, borszaküzlet és étterem egy még nagyobb komplexumon belül helyezkedik el, a B13 hotel aljában. Az intézmény integrál egy „Beer and Ribs” nevű, húsokra összpontosító éttermet - brew pubot is, azaz olyan sörözőt, ahol a helyben főzött sört mérik ki.

Az üzletbe belépve az ajtóval szemben elhelyezkedő jégágyas halaspult ragadja meg a tekintetünket. Balra ínyenc készítmények, jobbra borok. Az éttermi rész egy fedett teraszon működik, a belváros forgatagába ékelve. Az asztalon dizájnos só- és borsdaráló, kétféle, halak mellé kitalált fűszerkeverék, nem kiugró minőségű olívaolaj és balzsamecet.

Nemzetközi és helyi halételek impozáns választékát kínálják. Többek között pisztrángos zakuszkát, halkolbászt, lazacpisztráng- és tokhalkaviárt, csuka-, ponty- és pisztráng-ikrakrémet, hagymás tojásos haltejet, a román konyhára jellemző marinált halakat (saramura de peste), a „storceag” nevű, tokhalból főzött, tejfeles, Duna deltai leveskülönlegességet, melyről esett már szó e hasábokon, s persze rántott illetve sült édesvízi és tengeri halakat meg herkentyűket. Mint a honlap írja, az édesvízi halak kivétel nélkül saját tenyésztésűek, az étterem teljes neve is úgy szól, hogy „Fish and Wine by Pastravaria Tatu Sadu”. (Mint sejthető, a „pastravaria” pisztrángneveldét jelent.)

Fotó: A szerző felvétele

A díjszabás helyenként meglepő, egy almáspitére 2200 forintnak megfelelő lejt kérnek, annyit, mint egy izgalmas halas előételre, s többet, mint amennyibe egy új hullámos prémium monodesszert kerül a legjobb hazai cukrászdákban. De a főételek jelentős része megkapható a 4000 és 6000 forint közötti ársávban, akárcsak a belső-magyarországi éttermek többségében. Ha odafigyelünk az étlap jobb oldalának számaira, jó ár/érték arányban étkezhetünk itt.

Szép a borválaszték, negyven tételt kínálnak, főként Erdélyből és a Kárpátokon túli román borvidékekről, ezek közül hetet poharaznak is. Tartanak néhány egyszerűbb töményitalt, valamint a szomszédban főzött B13 nevű pilsner sört.

Fotó: A szerző felvétele

Első látogatásom alkalmával ikrakrémet, chilis rákot és halfasírtot csomagoltattam, minden termékkel meg voltam elégedve. Másodszor, a minap már volt idő egy tisztes ebédre, némi hezitálás után a haltepertőre és a pisztráng- és pontymáj keverékére esett a választásom.

A haltepertő nem túl gyakori étel Erdélyben, jól elkészítve eddig csak székelyföldi éttermekben, a Pávában és a Pethőben volt szerencsém kóstolni. A román konyha egyik jellegzetessége, hogy a halakat a zsiradékban való kisütés előtt kukoricadarába forgatják, ezt teszik a vásárokban a haltepertővel is, mely jellemzően pontyból készül, többnyire nagyobb darabokból, így az étel elveszti alapvető sajátosságait, s a szálkákat is kerülgetni kell. Nos, itt nem ezt az utat követték, hanem a hagyományos lisztbe forgatást, az alapanyag a lehető legfrissebb volt, a sütési fokozat is kiváló, ráadásul főként a hasaljából vágták a megfelelő méretű kockákat, elvégre az való tepertőnek. Citromot és sós vízzel turmixolt fokhagymából készült muzsdélyt adtak mellé.

Fotó: A szerző felvétele

Nem okozott csalódást a kis fallapra rögzített öntöttvas serpenyőben tálalt halmáj sem. A halbelsőséget az ikrát és a haltejet leszámítva, nem sokra tartja a magyar vendéglátás, a Rosenstein étterem harcsapacalját leszámítva nem emlékszem, hogy akárcsak étlapon láttam volna az elmúlt harminc évben hal-pacalt vagy hal-májat bárhol a Kárpát medencében. Otthon is legfeljebb konzervből ettünk eddig halmájat, idén májusban került először frissen elkészített pisztrángmáj az ikra és ceviche mellé. Úgyhogy ez tűnt a legizgalmasabb ételnek, elkészítése a resztelt csirkemájhoz volt hasonló. A pirítósban a Lidl magos kenyerét véltem felfedezni, amit jobbacskának mondanék, persze friss kovászos kenyérnek még jobban örültem volna.

Fotó: A szerző felvétele

A kiszolgálás lehetne figyelmesebb, de az ifjú hölgy alapvetően kedves, közvetlen, a belső térben az eladók kommunikatívak és felkészültek.

Mindent egybevetve másodszor is jó élményt adott a „Fish and Wine”, legközelebb „Beer and Ribs” nevű testvéregységét fogom meglátogatni.

Borítókép: Bistro Fish and Wine (Fotó: A szerző felvételei)